La Turquie lance une offensive terrestre et aÃ©rienne en Syrie

La Turquie a lancĂ© samedi une offensive terrestre et aĂ©rienne dans le nord de la Syrie contre une milice kurde qu’elle considère comme une organisation terroriste, une opĂ©ration considĂ©rĂ©e avec inquiĂ©tude par Washington.

L’opĂ©ration, baptisĂ©e « Rameau d’olivier », a dĂ©butĂ© Ă 14H00 GMT, a annoncĂ© l’armĂ©e turque. Parmi les cibles figurent notamment l’aĂ©roport militaire de Minnigh, selon l’agence de presse turque Anadolu, qui Ă©voque au total 108 cibles touchĂ©es.

« L’opĂ©ration Afrine a commencĂ© de facto sur le terrain », avait dĂ©clarĂ© plus tĂ´t le prĂ©sident turc Recep Tayyip Erdogan dans un discours tĂ©lĂ©visĂ©, citant le nom de l’enclave contrĂ´lĂ©e par les Kurdes. « Plus tard, Ă©tape par Ă©tape, nous dĂ©barrasserons notre pays jusqu’Ă la frontière irakienne de cette croĂ»te de terreur qui essaye de nous assiĂ©ger ».

Afrine est tenue par les UnitĂ©s de protection du peuple (YPG), une milice kurde considĂ©rĂ©e par Ankara comme une organisation terroriste mais alliĂ©e des Etats-Unis dans la lutte contre le groupe Etat islamique (EI). La perspective d’une offensive turque de grande envergure en Syrie prĂ©occupe Washington.

Un correspondant de l’AFP se trouvant sur le cĂ´tĂ© turc de la frontière turco-syrienne a vu deux avions de combat procĂ©der samedi Ă des frappes cĂ´tĂ© syrien, provoquant d’Ă©normes panaches de fumĂ©e dans le ciel en dĂ©but de soirĂ©e.

Ankara accuse les YPG d’ĂŞtre la branche syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui mène une rĂ©bellion dans le sud-est de la Turquie depuis plus de trente ans et est considĂ©rĂ© par Ankara et ses alliĂ©s occidentaux comme une organisation terroriste.

– InquiĂ©tude russe –

Mais les YPG ont aussi Ă©tĂ© un alliĂ© incontournable des Etats-Unis, partenaires de la Turquie au sein de l’Otan, dans la guerre contre le groupe Etat islamique. Elles ont jouĂ© un rĂ´le majeur dans l’Ă©viction des jihadistes de tous leurs principaux fiefs de Syrie.

Face Ă cette offensive turque, la Russie a appelĂ© Ă la « retenue », alors que le ministre adjoint des Affaires Ă©trangères syrien, Fayçal Mekdad, avait affirmĂ© jeudi que l’aviation syrienne abattrait tout appareil militaire turc s’aventurant dans son espace aĂ©rien.

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a indiqué samedi que son pays tenait le président syrien Bachar al-Assad informé « par écrit » de son offensive.

Mais le régime syrien a nié avoir été informé par Ankara de cette opération militaire, condamnant une « brutale agression de la Turquie sur Afrine, qui est une partie intégrante du territoire syrien ».

La Grande-Bretagne a de son côt estimé que la Turquie avait un « intérêt légitime » à assurer la sécurité de ses frontières.

Les analystes estiment qu’aucune offensive majeure ne peut ĂŞtre lancĂ©e en Syrie sans l’aval de la Russie, prĂ©sente militairement dans la rĂ©gion et qui entretient de bonnes relations avec les YPG.

Le chef de l’armĂ©e turque, le gĂ©nĂ©ral Hulusi Akar, et celui des services de renseignement, Hakan Fridan, se sont rendus Ă Moscou jeudi pour des entretiens.

« La Turquie ne lancera pas une offensive terrestre et aérienne totale sans la bénédiction de Moscou », a pronostiqué Anthony Skinner, analyste du cabinet de consultants en risques Verisk Maplecroft.

Le ministère russe de la DĂ©fense a annoncĂ© samedi que les militaires russes dĂ©ployĂ©s dans la zone d’Afrine avaient quittĂ© leurs positions pour « empĂŞcher d’Ă©ventuelles provocations » ou menaces Ă leur encontre.

Les menaces d’intervention turque avaient soulevĂ© par avance l’inquiĂ©tude Ă Washington, qui a soutenu les YPG dans leur lutte contre l’EI et leur prise de contrĂ´le d’une grande partie du nord de la Syrie, jusqu’Ă la frontière irakienne.

Selon Moscou, le chef de la diplomatie SergueĂŻ Lavrov s’est entretenu samedi au tĂ©lĂ©phone avec son homologue amĂ©ricain Rex Tillerson et ils ont Ă©voquĂ© « les mesures visant Ă assurer la stabilitĂ© dans le nord » de la Syrie.

« Nous ne pensons pas qu’une opĂ©ration militaire (…) aille dans le sens de la stabilitĂ© rĂ©gionale, de la stabilitĂ© de la Syrie, ou de l’apaisement des craintes de la Turquie pour la sĂ©curitĂ© de sa frontière », avait averti vendredi le dĂ©partement d’Etat.

Une opĂ©ration turque constituerait « un sĂ©rieux coup dur » pour la coalition dirigĂ©e par les Etats-Unis en Syrie, qui dĂ©pend encore lourdement des YPG pour stabiliser la rĂ©gion après la dĂ©bandade de l’EI, selon l’analyste Anthony Skinner.

M. Erdogan a rĂ©agi avec colère, cette semaine, Ă l’annonce d’un plan pour constituer une force de 30.000 hommes, provenant en partie des YPG, sous l’Ă©gide des Etats-Unis, Ă la frontière nord de la Syrie. Il a qualifiĂ© ce projet de force d' »armĂ©e de la terreur ».