La verbalisation des piÃ©tons et la rÃ©forme des CRI au menu des quotidiens et hebdomadaires marocains

Les quotidiens et hebdomadaires marocains parus ce samedi ont focalisĂ© leurs commentaires sur la sanction des piĂ©tons, la rĂ©forme des Centres rĂ©gionaux de l’investissement et la question palestinienne.Abordant la sanction des piĂ©tons, +La Vie Ă©co+ souligne que la dernière dĂ©cision des pouvoirs publics de verbaliser les piĂ©tons qui n’empruntent pas les passages rĂ©servĂ©s Ă leur intention « est typiquement le genre de mesures qui en mĂŞme temps qu’elles prĂŞtent Ă sourire constituent nĂ©anmoins une occasion de mettre Ă nu les aberrations et surtout les dĂ©faillances de nos Ă©lus et gestionnaires de nos villes ».

Si nos agents commencent Ă verbaliser les piĂ©tons rĂ©calcitrants, ils devraient aussi faire de mĂŞme avec les automobilistes dont une majoritĂ© investit en toute impunitĂ© chaque espace goudronnĂ© qu’ils trouvent Ă leur portĂ©e, suggère l’hebdomadaire, estimant que cette mesure est techniquement inapplicable parce que « tout simplement nos villes ne sont pas Ă©quipĂ©es pour permettre aux piĂ©tons de circuler comme il se doit ».

Un temps qui devrait permettre aux diffĂ©rentes parties concernĂ©es de faire des ajustements, voire les mises Ă niveau nĂ©cessaires, comme suggĂ©rĂ© par l’Ă©tude d’impact, explique-t-il.

+Le Temps+ revient sur la rĂ©forme des Centres rĂ©gionaux d’investissement (CRI). La publication souligne que depuis le dĂ©but de cette semaine, le gouvernement « pĂ©dale un peu plus », regrettant qu’ « il le fasse presque toujours après coup, lorsque la colère royale, salutaire, contraint les dĂ©cideurs Ă se pencher sur leur gabegie ».

Une commission devrait se pencher dans l’immĂ©diat sur l’Ă©laboration d’une nouvelle approche concernant les missions des CRI, rappelle-t-il.

Dans le même sillage, +Assabah+ préconise une orientation courageuse pour transformer ces institutions en un acteur stratégique dans la région, qui aura son positionnement dans la nouvelle industrie de la gestion déconcentrée dans le cadre de la régionalisation avancée.

La situation actuelle des CRI et les critiques acerbes qui s’abattent sur eux, notamment dans le volet relatif au suivi, sont tout simplement le corollaire du dĂ©faut de trois Ă©lĂ©ments que doivent possĂ©der ces institutions pour pouvoir faire aboutir le dĂ©veloppement : l’assiette fiscale et le droit d’y accĂ©der, le financement et le droit de connaitre le genre de compĂ©tences dont ont besoin les entreprises, les domaines de leur fonctionnement et leur dĂ©ploiement en fonction des besoins programmĂ©s, soutient-il.

+L’Observateur du Maroc et d’Afrique+ revient sur la question migratoire. L’hebdomadaire affirme que l’accueil des migrants de l’Afrique subsaharienne qui s’arrĂŞtent au Maroc « crĂ©e des tensions et nĂ©cessite des moyens dont nous ne disposons pas ».

« Cette problématique ne peut pas être traitée par des mesures à court terme. Il faut inciter les gens à rester chez eux, en leur y offrant un avenir », a-t-il préconisé.

+Bayane Al Yaoum+ aborde la question palestinienne. Le quotidien affirme que les risques qui pèsent sur la question palestinienne et en mĂŞme temps l’adoption par l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l’ONU d’une rĂ©solution condamnant la reconnaissance par Washington d’Al Qods comme capitale d’IsraĂ«l exigent aujourd’hui d’accorder plus d’intĂ©rĂŞt Ă cette question et d’entreprendre une dĂ©marche offensive pour que cette question revienne au centre des prĂ©occupations sur le plan international.

La rĂ©conciliation entre Palestiniens doit se poursuivre et rĂ©ussir, la pression arabe et rĂ©gionale doit se renforcer et l’opinion publique internationale doit ĂŞtre mobilisĂ©e au service des luttes menĂ©es par le peuple palestinien, suggère-t-il.