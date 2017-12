La victoire de Weah et la saisie des biens d’une banque Ã  la Une de la presse

La victoire de Georges Weah au second tour de l’Ă©lection prĂ©sidentielle au LibĂ©ria et la saisie de biens d’une banque commerciale sont les principaux sujets qui dominent la Une de le presse ivoirienne parue ce vendredi sur tout le territoire national. « Weah , nouveau PrĂ©sident »  , barre Ă Une L’Inter. Le Nouveau RĂ©veil apprend Ă ses lecteurs que l’ancien footballeur  a Ă©tĂ© « Ă©lu prĂ©sident avec 61,5 % » , quand FraternitĂ© Matin note  que l’ancien ballon d’or a Ă©tĂ© « élu au second tour »

Notre Voie propose Ă ses lecteurs «  le message de Drogba au vainqueur Weah ». Pour sa part,  L’Intelligent d’Abidjan fait un « un dĂ©cryptage Ă chaud d’une victoire au LibĂ©ria ».

Plusieurs journaux s’intĂ©ressent Ă la saisie de biens d’une banque commerciale Ă Abidjan.Â

« La justice ordonne la saisie dans une banque », rĂ©vèle Le Quotidien d’Abidjan

Quant Ă L’Intelligent d’Abidjan, il annonce « 351 pièces saisies » par des huissiers .

Notre Voie titre Ă ce propos : « Les biens de Bridge Bank saisis ». A en croire Le Nouveau RĂ©veil cette action  fait suite « au refus d’exĂ©cution d’une garantie bancaire ».

Par ailleurs , la fin de l’annĂ©e 2017 , est une occasion pour les confrères de faire la rĂ©trospective de l’annĂ©e .

« Alassane Ouattara , l’homme de l’annĂ©e »,, placarde Le Patriote lĂ oĂą Notre Voie estime que c’est l’annĂ©e oĂą le chef de l’exĂ©cutif «  a Ă©tĂ© dĂ©mystifiĂ© ». Soir Info se consacre Ă la santĂ©Â Â et met en exergue « d’importantes actions menĂ©es ».

Â