La victoire des Lions sur l’Ouganda en vedette dans la presse sénégalaise

La qualification des Lions du Sénégal en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations de football aux dépens des Cranes de l’Ouganda, battus 1 à 0, fait ce samedi la une de la quasi-totalité des quotidiens du pays qui saluent diversement la performance des coéquipiers de Sadio Mané.Pour beaucoup de ces publications, les Lions ont assuré et il convient de s’en réjouir. C’est notamment le cas du quotidien spécialisé Stades qui arbore à la une : « Le rêve des Lions continue ». En pages intérieures, le journal s’exclame ainsi : « Les Lions l’ont fait ! L’équipe nationale du Sénégal a tout en maîtrise éliminé les Ougandais (1-0) hier, vendredi, en 8éme de finale de la Can au Caire pour s’offrir un quart de finale face au Bénin. Les Lions ont l’horizon dégagé pour la suite ».

Répondant aux critiques sur les insuffisances des Lions, Stades écrit : « Les Lions n’ont pas de mental et manquent de réalisme ? Ils ne savent plus gagner un match à élimination directe ? Face à un adversaire coriace, les hommes d’Aliou Cissé ont maté les critiques récurrentes les visant ».

Sur le ton, L’AS et Len Quotidien saluent le match des Lions, avec ces manchettes presque similaires : « Les Lions rasent les +Cranes+ » et « Les Cranes rasés ». Soulignant que les Lions ont maitrisé leurs adversaires, Le Quotidien note ceci en pages intérieures : « Comme en 2017, le Sénégal disputera les quarts de finale de la Can. Un pari réussi après la victoire obtenu hier face à l’Ouganda sur un but de Sadio Mané».

Moins dithyrambiques, les autres confrères relativisent et saluent sobrement la victoire des Lions. D’où ces titres : « Les Lions en quart de finale » (Le Soleil), « Victoire dans la douleur : des +Lions+ poussifs se qualifient pour les quarts » (Walf Quotidien), « Les +Lions+ assurent l’essentiel » (Sud Quotidien), « Au bout de la souffrance » (Enquête) et « Le quart du chemin » (L’Observateur).

Qu’ils aient bien apprécié ou accueilli du bout des lèvres cette victoire, les quotidiens sont tous revenus sur l’un des faits majeurs de ce match : le pénalty manqué de Sadio Mané et l’aveu de la star de l’ équipe de ne plus les tirer. Il est vrai que c’est le deuxième pénalty raté après celui face au Kenya, en match de poule.

« L’équipe m’a donné trois fois la chance de tirer un pénalty mais le ratio n’est pas bon. Maintenant, je vais laisser aux autres (le soin) de tirer les pénaltys. A un moment donné, il faut penser aux autres. Il ne faut pas être égoïste », tels sont en substance les propos du joueur de Liverpool relayés par les journaux.

Ces derniers se sont tellement focalisés sur cette rencontre qu’ils ont passé au second plan voire sous silence la visite de deux jours que vient d’effectuer au Sénégal le Roi d’Eswatini (ex-Swaziland).

Seul le quotidien national Le Soleil en a fait sa manchette avec ce titre : « Le Roi d’Eswatini à Diamoniadio : « Le Président Sall a une grande vision » là où l’Observateur en parle à sa une en mentionnant : « L’étonnant hôte de Macky Sall – Il est marié à 14 femmes – Ses ménages lui coûtent 30 milliards Fcfa par an – Sa fortune personnelle est estimée à 200 milliards Fcfa ».