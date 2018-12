La visite de la présidente de l’Estonie fait les choux gras de la presse béninoise

Les quotidiens béninois visités par APA ce mercredi traitent pour l’essentiel de la visite de travail de la présidente de l’Estonie au Benin et la mise en œuvre du projet ‘’Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (Arch)« Visite de travail de la présidente d’Estonie, Talon et Kaljulaid scellent un partenariat » barre à sa Une Le Matin avant d’informer que la présidente d’Estonie est au Bénin depuis le mardi 4 décembre pour une visite officielle de 72heures. Le journal précise qu’un tête-à-tête est prévu avec le président Talon et que celui-ci sera suivi d’une rencontre bilatérale au cours de laquelle les deux délégations feront le point de la coopération et exploreront les perspectives.

A travers cette visite, La Presse du Jour estime que « le président Patrice Talon veut faire profiter le Bénin de la riche expérience de l’Estonie, un partenaire fiable et de taille pour ses projets numériques » et L’Opinion aujourd’hui de renchérir que « Le Bénin s’offre de nouvelles opportunités en matière de numérique ». « L’axe Cotonou-Tallinn se renforce » conclut, pour sa part, Le Matin.

Sous le titre « Un gros soulagement pour les populations pauvres », Le Matin revient sur la mise en œuvre du volet Assurance Maladie du projet Arch et soutient que le démarrage imminent du projet Arch dans 3 zones sanitaires pilote, constitue la preuve que le projet « Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (Arch) » devient une réalité à mesure que les jours passent.

Commentant cette actualité, Le Soleil Bénin Info arbore ce titre : « Le Plan Marshall de Talon pour 2019 » là où La priorité qualifie ainsi le démarrage de ce projet : « Le Social, grandeur nature ».

Sur une toute autre actualité, Le Potentiel s’intéresse à l’indice de transparence des visas en Afrique et informe que : « De la 27ème place, le Bénin passe 1er » grâce notamment à la suspension des visas pour les ressortissants africains.

L’Autre Vision traite cette même actualité et arbore cette manchette : « Dématérialisation pour l’obtention du visa d’accès au Bénin, Les efforts de Patrice Talon récompensés au plan continental » et L’Actualité de conclure : « Les réformes de Talon portent leurs fruits ».