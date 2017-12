La visite de l’Emir du Qatar, un des Ã©vÃ¨nements phares de l’annÃ©e diplomatique au Burkina Faso en 2017

La visite de l’Emir du Qatar, son altesse Tamin Ben Hamad Al Thani, le 21 dĂ©cembre, est assurĂ©ment un des Ă©vènements qui ont marquĂ© l’annĂ©e diplomatique 2017 au Burkin Faso.Au cours de cette courte visite, l’Emir Tamin Ben Hamad Al Thani s’est dit disposĂ© Ă accompagner le Burkina Faso Ă relever les dĂ©fis sĂ©curitaires, Ă lutter contre le terrorisme et Ă conforter les relations Ă©conomiques entre les deux nations.

Le Qatar et le Burkina Faso vont dĂ©sormais renforcer leurs relations Ă©conomiques, notamment les liens entre secteurs privĂ©s, Ă travers la signature d’accords commerciaux entre les hommes d’affaire des deux pays.

Avant de quitter Ouagadougou, l’Emir a fait don d’un centre de radiothĂ©rapie d’une valeur de 14 millions de dollars US. Un don qui va soulager les Burkinabè dans le domaine du traitement du cancer.

Les relations entre le Qatar et le Burkina Faso existent depuis 2010 car sous le régime de Blaise Comaporé, les deux pays avaient signé des accords sans véritablement les mettre en application.

Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a effectué une visite officielle à Doha en mai dernier dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays.

L’Emir du Qatar s’est dĂ©clarĂ© prĂŞt Ă soutenir le Burkina Faso, principalement dans trois projets structurants : l’autoroute Ouagadougou-Yamoussoukro, le Centre cancĂ©rologie et le sommet de l’Organisation de la coopĂ©ration islamique des femmes en 2018.

Le Burkina Faso n’a pas voulu rompre les relations diplomatiques avec Doha comme l’ont fait certains pays africains.

L’ONG Qatar Charity a offert, le jeudi 23 juillet 2015 Ă Ouagadougou, du matĂ©riel agricole et de couture Ă des Organisations paysannes et groupements fĂ©minins.

Une dizaine d’organisations paysannes et groupements fĂ©minins ont en effet reçu 17 charrettes, des charrues (12 charrettes agricoles et 5 charrettes d’assainissement) et 8 machines Ă coudre de Qatar Charity, le tout d’une valeur de 6 100 000 F CFA pour soutenir les acteurs du secteur informel.

La Fondation a mis en Ĺ“uvre de nombreux projets de dĂ©veloppement notamment d’adduction d’eau et dans le domaine de l’Ă©ducation au Burkina Faso, dans plusieurs rĂ©gions oĂą les populations souffrent de la raretĂ© de l’eau potable et du manque des salles de classes.

Le coût total desdits projets est estimé à plus de 1,5 million de rials qatariens (environ 412 millions de dollars).

Le journal qatari « Gulf Times » a soulignĂ© que l’organisme a mis en place une sĂ©rie de projets gĂ©nĂ©rateurs de revenus dont cinq fermes de lĂ©gumes dans la rĂ©gion centrale et des puits artĂ©siens, avec un rĂ©servoir d’eau pour fournir de l’eau potable aux habitants et permettre l’irrigation des projets agricoles.

La mĂŞme source indique que les projets comprennent la construction d’un château d’eau, le forage de 17 puits artĂ©siens, qui fonctionnent Ă l’Ă©nergie solaire et Ă©quipĂ©s d’une pompe manuelle.

 Il s’agit aussi de la rĂ©alisation de 45 puits peu profonds dans les zones arides, la construction de quatre salles de classe dans les Ă©coles publiques et l’ouverture de sept mosquĂ©es avec les Ă©quipements nĂ©cessaires pour l’accomplissement des prières.