Laayoune abrite le 2Ã¨ Sommet maghrÃ©bin des jeunes leaders

Le 2è Sommet maghrĂ©bin des jeunes leaders, organisĂ© par l’Union de la jeunesse de Sakia Al Hamra-Oued Eddahab, a ouvert ses travaux, vendredi Ă Laâyoune, sous le thème « La jeunesse maghrĂ©bine, une force pour l’Afrique ».Cette rencontre connaĂ®t la participation des dĂ©lĂ©gations de jeunes des cinq pays de l’Union du Maghreb Arabe (Maroc, AlgĂ©rie, Mauritanie, Tunisie, Libye), outre la Palestine en tant qu’invitĂ©e d’honneur du sommet.

Le sommet se veut un espace de dĂ©bat autour des questions et prĂ©occupations des jeunes maghrĂ©bins dans l’objectif d’aboutir Ă des propositions et des idĂ©es nouvelles ayant trait au rĂ´le du mouvement juvĂ©nile dans la consolidation des facteurs d’unitĂ© entre les peuples et les gouvernements de la rĂ©gion maghrĂ©bine.

Intervenant Ă cette occasion, le ministre dĂ©lĂ©guĂ© chargĂ© des Relations avec le Parlement et la SociĂ©tĂ© civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, a mis en avant l’importance de « cet Ă©vènement grandiose qui se tient pour la deuxième fois Ă Laâyoune, chef-lieu des provinces du sud du Royaume et rĂ©unissant des jeunes des cinq pays maghrĂ©bins pour dĂ©battre de la cause de l’Afrique, après un premier sommet (2016) consacrĂ© Ă l’unitĂ© maghrĂ©bine ».

M. El Khalfi a mis en exergue, Ă ce propos, le rĂ´le des jeunes en tant que force de construction de l’avenir et un atout pour le dĂ©veloppement, le rassemblement et l’unitĂ©.

« Pendant des dĂ©cennies, les jeunes Ă©taient perçus comme un problème, comme une force de destruction, un facteur de dĂ©membrement et de division et une source de menace. Or, il n’y a pas d’avenir sans jeunesse. Ils sont un atout et non pas une menace, une force de construction et non pas un facteur de destruction, une solution et non pas un problème… « , a-t-il soutenu.

Il a insistĂ© Ă©galement sur l’importance de l’intĂ©gration Ă©conomique des jeunes, la lutte contre le chĂ´mage et la crĂ©ation des postes d’emploi au profit des jeunes, outre le dĂ©veloppement de la culture de l’entrepreneuriat et de l’initiative.

De son cĂ´tĂ©, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’Union de la jeunesse de Sakia Al Hamra-Oued Eddahab, Mansour Lambarki, a mis l’accent sur le rĂ´le des jeunes en tant que force essentielle dans l’espace maghrĂ©bin, notant que « cette force doit ĂŞtre celle de l’action, de la crĂ©ation et de l’initiative contribuant Ă la construction d’un meilleur avenir pour nos pays ».

Ce sommet constitue, a-t-il relevĂ©, « un levier et une plate-forme pour dĂ©fendre le rĂŞve de l’union maghrĂ©bine (…) dans le sillage des groupements rĂ©gionaux et des blocs internationaux », notant qu’il n’y a pas d’autres choix que l’unitĂ©, l’intĂ©gration et l’action commune.

Au terme de cette sĂ©ance d’ouverture, une convention de partenariat a Ă©tĂ© signĂ©e entre le ministère chargĂ© des Relations avec le parlement et la sociĂ©tĂ© civile et l’Union de la jeunesse de Sakia Al Hamra-Oued Eddahab.

Au programme de ce sommet qui se poursuivra jusqu’au 25 dĂ©cembre, des sĂ©minaires sur « la plaidoirie sur l’union maghrĂ©bine », « plaidoirie sur l’environnement dans l’espace maghrĂ©bin », « l’intĂ©gration maghrĂ©bine, une force pour l’Afrique » et « les politiques publiques destinĂ©es aux jeunes ».

Au menu Ă©galement, des soirĂ©es de lecture de poĂ©sie, des activitĂ©s sportives, le lancement du site Ă©lectronique du sommet, l’inauguration d’un mĂ©morial de l’Union du Maghreb Arabe, outre des visites Ă divers chantiers et projets de dĂ©veloppement dans la ville de Laâyoune et une rencontre avec le maire de la ville.