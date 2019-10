Lac Tchad : la Commission présente sa stratégie de stabilisation au Cameroun

Le secrétaire exécutif de la Commission du bassin du lac Tchad est venu rencontrer le ministre de l’Economie et de la Planification.

Une mission de présentation et de vulgarisation conduite par le Secrétaire exécutif de la Commission du bassin du lac Tchad, Mamman Nuhu séjourne au Cameroun.

Elle a été reçue le lundi 28 octobre par le ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, Alamine Ousmane Mey.

L’objectif de cette mission est de sensibiliser les autorités camerounaises et d’autres acteurs afin de mobiliser l’adhésion des différentes parties à la mise en œuvre efficiente de la Stratégie régionale de stabilisation du bassin du lac Tchad.

« La stabilité étant de plus en plus de retour dans le bassin du lac Tchad, il est certain que l’aspect humanitaire, qui est assurée en ce moment tant par l’Etat que des partenaires au développement, doit être rapidement supplée par des programmes de développement », a expliqué Alamine Ousmane Mey. Il poursuit, « La stratégie régionale qui est présentée doit permettre aux quatre pays de la région de faire en sorte que les conditions les meilleures puissent se créer. Ça commence par la stabilisation, suivi par le redressement et la résilience ».

Pour le ministre, « neuf piliers ont été envisagés et ces piliers vont de la gouvernance à l’implication et l’inclusion des jeunes et des femmes dans le système économique en passant par une meilleure création des opportunités socioéconomiques de développement ».

Notons que cette stratégie adoptée en décembre 2018 par le Conseil de paix de l’Union africaine, est un cadre qui vise à apporter de manière inclusive, participative et holistique des réponses à court, moyen et long terme aux besoins des populations des régions du bassin du Lac Tchad, affectées par les changements climatiques et les exactions de Boko Haram.