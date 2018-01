L’accord historique sur le nucléaire iranien de 2015

L’accord sur le nuclĂ©aire iranien prĂ©voit une levĂ©e progressive et conditionnelle des sanctions internationales imposĂ©es Ă l’Iran en Ă©change de la garantie que TĂ©hĂ©ran ne se dotera pas de l’arme atomique.

Vendredi, le prĂ©sident Donald Trump a confirmĂ© la suspension des sanctions Ă©conomiques levĂ©es dans le cadre de cet accord. Mais la Maison Blanche a prĂ©venu qu’il s’agit « de la dernière suspension qu’il va signer ».

L’accord a Ă©tĂ© conclu Ă Vienne le 14 juillet 2015 après douze ans de crise et 21 mois de nĂ©gociations acharnĂ©es, entre l’Iran et les cinq membres permanents du Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU (États-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni), plus l’Allemagne.

– RĂ©duction des capacitĂ©s nuclĂ©aires –

TĂ©hĂ©ran s’engage Ă rĂ©duire ses capacitĂ©s nuclĂ©aires (centrifugeuses, stock d’uranium enrichi…) pendant plusieurs annĂ©es.

Le but est de rendre quasiment impossible la possibilitĂ© pour l’Iran de fabriquer une bombe atomique, tout en assurant Ă TĂ©hĂ©ran, qui dĂ©ment toute visĂ©e militaire, le droit de dĂ©velopper une filière nuclĂ©aire civile.

ConformĂ©ment Ă ce qui est prĂ©vu par l’accord, l’Iran a rĂ©duit Ă 5.060 le nombre de ses centrifugeuses en activitĂ© servant Ă enrichir l’uranium (contre 10.200 au moment de la signature de l’accord) et s’engage Ă ne pas dĂ©passer ce nombre pendant 10 ans.

TĂ©hĂ©ran a Ă©galement acceptĂ© de modifier son rĂ©acteur Ă eau lourde d’Arak, sous le contrĂ´le de la communautĂ© internationale, de manière Ă rendre impossible la production de plutonium Ă usage militaire dans cette installation.

Selon les termes de l’accord, ces diffĂ©rentes mesures font passer Ă un an ce que les spĂ©cialistes appellent le « breakout time » : le temps qu’il faudrait Ă TĂ©hĂ©ran pour fabriquer une bombe atomique. Au moment de la signature de l’accord, cette durĂ©e Ă©tait estimĂ©e Ă deux ou trois mois.

– ContrĂ´le –

L’Agence internationale de l’Ă©nergie atomique (AIEA) est chargĂ©e de contrĂ´ler rĂ©gulièrement tous les sites nuclĂ©aires iraniens, avec des prĂ©rogatives considĂ©rablement accrues.

L’Iran a acceptĂ© un « accès » limitĂ© de l’AIEA Ă des sites non nuclĂ©aires, notamment militaires.

Dans rapport dĂ©voilĂ© fin aoĂ»t 2017, l’AIEA a notamment attestĂ© que TĂ©hĂ©ran n’a pas enrichi d’uranium Ă des degrĂ©s prohibĂ©s, ni constituĂ© de stocks illĂ©gaux d’uranium faiblement enrichi ou d’eau lourde, ni « poursuivi » la construction de son rĂ©acteur Ă eau lourde d’Arak.

Le 13 novembre, l’AIEA a indiquĂ© que l’Iran respectait bien ses engagements.

– LevĂ©e des sanctions –

L’accord, entĂ©rinĂ© par le Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU le 20 juillet 2015, est entrĂ© en vigueur le 16 janvier 2016, ouvrant la voie Ă une levĂ©e partielle des sanctions internationales contre l’Iran.

Les embargos de l’ONU sur les armes conventionnelles et sur les missiles balistiques sont maintenus jusqu’en 2020 et 2023 respectivement. Cependant, le Conseil de sĂ©curitĂ© peut accorder des dĂ©rogations au cas par cas.

De nombreuses sanctions internationales ont été depuis levées, ouvrant notamment la porte aux investissements étrangers.

– Trump reste dans l’accord, lance un ultimatum –

En octobre 2017, Donald Trump, qu’une loi oblige Ă se prononcer auprès des parlementaires tous les 90 jours, refuse de « certifier » que TĂ©hĂ©ran respecte ses engagements, mais assure que son pays ne s’en retirera pas pour l’instant.

Le 12 janvier 2018, le prĂ©sident amĂ©ricain confirme la suspension des sanctions Ă©conomiques levĂ©es dans le cadre de l’accord. Mais la Maison Blanche affirme qu’il s’agit « de la dernière suspension qu’il va signer ». « C’est la dernière chance », lance Donald Trump, exigeant un « accord » avec les EuropĂ©ens pour « remĂ©dier aux terribles lacunes » du texte.

Le TrĂ©sor amĂ©ricain impose de nouvelles sanctions ciblĂ©es contre 14 personnes ou entitĂ©s iraniennes notamment pour des « violations des droits de l’Homme », visant en premier lieu le chef de l’AutoritĂ© judiciaire.