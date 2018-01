Lactalis ébranlé par la crise, mais pas coulé

La crise des laits infantiles contaminĂ©s abĂ®me sĂ©vèrement l’image du groupe Lactalis, accusĂ© par le gouvernement d’avoir « gravement failli » Ă ses obligations, mais le gĂ©ant laitier aux marques fortes conserve beaucoup d’atouts pour surmonter ses difficultĂ©s.

Lactalis a finalement annoncĂ© la semaine dernière, après plusieurs semaines de crise, le retrait total de tous les laits infantiles sortis de l’usine de Craon en Mayenne – pas moins de 12 millions de boĂ®tes -, pour cause de risque de contamination aux salmonelles.

Le PDG du groupe, le très secret Emmanuel Besnier, a en outre dĂ» sortir de l’ombre pour promettre d’indemniser « toutes les familles qui ont subi un prĂ©judice ». Pour les spĂ©cialistes de l’image de marque, le gĂ©ant laitier au 17 milliards d’euros de chiffre d’affaires peut encore redresser la barre après cet Ă©pisode dĂ©sastreux pour sa rĂ©putation.

En cas d’accident industriel sur une marque, « les consommateurs portent un regard sĂ©vère Ă l’instant T », souligne Flavien Neuvy, Ă©conomiste Ă l’Observatoire Cetelem.

« Mais Ă plus long terme, les consĂ©quences sont faibles, voire nulles » si l’entreprise est capable de les rassurer et de leur dĂ©montrer que le problème ne se reproduira plus, affirme-t-il.

Les marques comme Findus concernĂ©es par le scandale de la viande de cheval en 2013 s’en sont remises, comme Volkswagen s’est remis, d’un point de vue commercial, du scandale de la manipulation sur les Ă©missions polluantes, souligne-t-il.

Le groupe est d’autant plus protĂ©gĂ© sur le plan de son image que ses marques sont totalement dissociĂ©es du nom Lactalis.

Les boĂ®tes de camembert PrĂ©sident, de mozzarella Galbani ou les briques de lait Lactel ne portent aucune mention Lactalis, rendant difficile pour les consommateurs d’Ă©tablir un lien avec le groupe dans la tourmente.

« Le consommateur fait son achat dans le magasin, et n’a pas en tĂŞte » Ă qui appartient la marque qu’il achète, explique Amaury Bessard, spĂ©cialiste de la communication de crise au sein du cabinet Shan et ancien directeur de la communication de l’Association nationale des industries agroalimentaires (Ania).

Ce diagnostic est confirmĂ© par un distributeur interrogĂ© par l’AFP: « pour l’instant, nous constatons peu d’impact sur les ventes des produits Lactalis, et Ă©tonnamment peu de questions de la part des consommateurs. Mais cela peut s’expliquer par une connaissance des marques du groupe par le public quasi nulle, la sociĂ©tĂ© +profitant+ du fait que son nom n’est associĂ© Ă aucun d’entre eux ».

De toute façon, il n’est pas certain que les consommateurs aient rĂ©ellement envie de faire payer aux autres marques du groupe sa dĂ©faillance sur les laits pour bĂ©bĂ©s, malgrĂ© le caractère sensible de ces produits.

– Restaurer une image Ă©cornĂ©e –

La « culture du boycott n’existe pas en France », Ă la diffĂ©rence des pays anglo-saxons ou des pays nordiques, explique Jean-NoĂ«l Kapferer, professeur (HEC, Inseec) et spĂ©cialiste des marques.

En France et dans le sud de l’Europe, « on est des pays de plaisir: si vous adorez le camembert PrĂ©sident, il faut vraiment ĂŞtre très très militant pour dire +je vais me priver du camembert PrĂ©sident+ parce que je dĂ©teste Lactalis ».

M. Kapferer estime mĂŞme que Lactalis aura intĂ©rĂŞt Ă relancer les marques Picot et Milumel, aujourd’hui retirĂ©es des rayons, car « recrĂ©er de nouvelles marques coĂ»terait plus cher ». « Il vaut mieux relancer » les marques touchĂ©es « avec un PDG qui est enfin sorti du bois et qui dit +on a identifiĂ© le problème et on va le rĂ©soudre+ », poursuit-il.

Reste que la crise va coĂ»ter cher Ă Lactalis, pas seulement en termes d’impact commercial, mais aussi en termes de confiance perdue avec tous les acteurs institutionnels, comme par exemple les prĂ©fectures ou les services vĂ©tĂ©rinaires locaux, rappelle M. Kapferer.

« Les enjeux et polĂ©miques de rĂ©putation s’accumulent » pour Lactalis, relève Ă©galement Amaury Bessard, en rappelant que le groupe laitier s’est souvent retrouvĂ© en position d’accusĂ© rĂ©cemment, notamment par les agriculteurs qui lui reprochent d’abuser de sa position de force pour sous-payer le lait.

Le groupe, réputé pour sa culture du secret, aurait donc intérêt à mener une « mue » de sa communication pour restaurer son image écornée, souligne Amaury Bessard.

« On ne peut pas ĂŞtre un acteur dominant en vivant caché », estime Jean-NoĂ«l Kapferer pour qui « il ne s’agit pas » de s’exposer en permanence devant le public, mais « d’assumer et de mettre un visage devant un très grand industriel ».