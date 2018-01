Lactalis: le blocage en caisse, une mesure pour pallier les failles

Face aux dysfonctionnements dans la procédure de rappel des boîtes de lait infantile Lactalis après une contamination à la salmonelle, des enseignes comme Monoprix, Intermarché et Casino ont mis en place un blocage des produits en caisse.

Dans la grande distribution, chaque produit est muni d’un code-barre, auquel chaque enseigne associe un prix.

Dans la procĂ©dure de blocage, une fois la base de donnĂ©e des produits modifiĂ©e, si un article visĂ© par la procĂ©dure venait Ă passer en caisse, il apparaĂ®trait en « article inconnu » et ne pourrait donc pas ĂŞtre vendu, explique Ă l’AFP une porte-parole de Monoprix.

Ainsi, « on est sĂ»r que le client ne peut pas repartir » avec l’un des articles visĂ©s, a-t-elle prĂ©cisĂ©, « c’est une barrière supplĂ©mentaire » que Monoprix a mise en oeuvre « il y a trois jours ». Elle n’a en revanche pas pu indiquer si des articles litigieux avaient Ă©tĂ© bloquĂ©s par ce biais.

Si un employĂ© de caisse se trouve en prĂ©sence d’un tel article, il le « met de cĂ´tĂ© et il sera dĂ©truit », explique la porte-parole de Monoprix, en plus des mesures de rappel et de retrait, « c’est une barrière supplĂ©mentaire ». Techniquement, cette manipulation dĂ©pend des services internes de l’enseigne.

C’est Ă©galement le cas au sein du groupe Casino, qui a lui aussi rapidement mis en oeuvre le blocage en caisse, grâce Ă une fonctionnalitĂ© du système d’encaissement.

Dans les magasins du groupe (GĂ©ant, Casino, Franprix), si un article visĂ© vient Ă arriver en caisse, celle-ci indiquera « interdit Ă la vente » ou « inconnu » tout en interdisant le « forçage », c’est-Ă -dire la saisie manuelle des chiffres du code barre, indique-t-on au sein du groupe. Autre possibilitĂ©, dans certains magasins, la caisse afficherait un prix de 9.999 euros.

Ces mesures ont Ă©tĂ© annoncĂ©es par les enseignes alors que plusieurs centaines d’articles ont Ă©tĂ© vendus par des groupes de distribution au delĂ du 21 dĂ©cembre, date Ă laquelle a Ă©tĂ© annoncĂ© le retrait total de produits potentiellement contaminĂ©s par la bactĂ©rie sortis depuis fĂ©vrier 2017 de l’usine Lactalis de Craon (Mayenne).