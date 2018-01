L’activité du port de Douala a progressé de 190% en 12 ans (opérateur)

Les volumes manutentionnĂ©s sur le terminal Ă conteneurs du port de Douala, la principale porte d’entrĂ©e des marchandises au Cameroun, sont passĂ©s de 131.994 Ă©quivalent vingt pieds (EVP) en 2005 Ă près de 386,367 EVP en 2017, soit une hausse de plus de 190%, selon le directeur gĂ©nĂ©ral de Douala International Terminal (DIT), Frederik Klinke.PrĂ©sentant sa structure en fin de semaine dernière, Ă l’occasion d’une cĂ©rĂ©monie de remise de mĂ©dailles du travail Ă ses collaborateurs, il a fait Ă©tat d’un taux annuel moyen de progression des trafics s’Ă©tablissant Ă plus de 13%.

Avec un chiffre d’affaires d’environ 55 milliards FCFA, DIT affirme par ailleurs avoir rĂ©alisĂ© des investissements au-delĂ de ses engagements initiaux, soit 45,559 milliards FCFA pour 407 collaborateurs permanents, 100 intĂ©rimaires et 1200 emplois indirects.

CrĂ©Ă©e en juin 2004, dans le cadre de la convention de concession du terminal Ă conteneurs avec le Port autonome de Douala (PAD), DIT a en charge la gestion, l’exploitation et le dĂ©veloppement de l’activitĂ© de manutention conteneurs dudit port.

Il assure, entre autres, la rĂ©ception et livraison des conteneurs Ă l’importation et Ă l’exportation, le stockage, la surveillance des conteneurs sur le parc y dĂ©diĂ©, le dĂ©chargement et le chargement des navires porte-conteneurs.