L’adversaire de Weah concÃ¨de sa dÃ©faite, le Liberia en route vers une transition pacifique

Assoiffés de changement et de paix, les Libériens ont offert au plus grand de leurs footballeurs, George Weah, une victoire reconnue vendredi sans ambiguïté par son adversaire, ouvrant la voie à une alternance démocratique réussie qui fera date en Afrique.

« Mon amour pour le pays est plus profond que mon dĂ©sir d’ĂŞtre prĂ©sident. C’est pourquoi, il y a peu, j’ai appelĂ© George Weah pour le fĂ©liciter en tant que vainqueur du scrutin prĂ©sidentiel », a dĂ©clarĂ© Ă la mi-journĂ©e le vice-prĂ©sident sortant, Joseph Boakai, dans un message solennel Ă la nation.

Lors du second tour de mardi, l’ancien attaquant de Monaco, du PSG et du Milan AC, 51 ans, a remportĂ© 61,5% des voix, contre 38,5% pour M. Boakai, 73 ans, selon des rĂ©sultats officiels portant sur plus de 98% des suffrages annoncĂ©s jeudi soir.

« Je respecte la volontĂ© du peuple telle qu’annoncĂ©e par la Commission Ă©lectorale nationale », a dit M. Boakai, qui avait contestĂ© en vain pensant plusieurs semaines les rĂ©sultats du premier tour du 10 octobre.

Cette fois, le scrutin, dont le déroulement pacifique et la bonne organisation générale a été saluée par les observateurs internationaux, a livré un verdict sans appel.

Weah, dont les discours de campagne associaient « espoir » et « unité », a raflé 14 des 15 comtés du pays, ne laissant la victoire à Joseph Boakai que dans son fief de Lofa, dans le nord.

La participation s’est Ă©tablie Ă 56%, contre 75,2% lors du premier tour le 10 octobre.

« Mes chers LibĂ©riens, je ressens profondĂ©ment l’Ă©motion de toute la nation. Je mesure l’importance et la responsabilitĂ© de l’immense tâche qui m’Ă©choit aujourd’hui. Le changement est en route », a tweetĂ© Weah après l’annonce de sa victoire, qui a entraĂ®nĂ© des scènes d’allĂ©gresse dans les rues de Monrovia.

Quelque 2,1 millions d’Ă©lecteurs Ă©taient inscrits pour le second tour. Les derniers dĂ©pouillements devraient ĂŞtre achevĂ©s vendredi et le rĂ©sultat final annoncĂ© dans la foulĂ©e, ce qui devrait entraĂ®ner une gigantesque fĂŞte, selon les partisans de George Weah.

Le prĂ©sident français Emmanuel a saluĂ© la victoire de l’ancien enfant chĂ©ri du Parc des Princes, Ă©levĂ© par sa grand-mère dans le bidonville de Gibraltar, Ă Monrovia, avant de devenir l’un des plus brillants footballeurs de sa gĂ©nĂ©ration dans les annĂ©es 1990.

« FĂ©licitations Ă George Weah pour sa brillante Ă©lection et Ă l’ensemble du peuple libĂ©rien pour le chemin parcouru vers la paix et la rĂ©conciliation. Congrats Mister George », a Ă©crit le chef de l’Etat dans un tweet en français, doublĂ© d’un message en anglais reprenant le surnom de l’ancien avant-centre international.

– Prestation de serment le 22 janvier –

Le Liberia, qui peine Ă se remettre de l’Ă©pidĂ©mie d’Ebola, vit encore dans le souvenir de Charles Taylor, 69 ans, ancien chef de guerre puis prĂ©sident (1997-2003), prĂ©dĂ©cesseur de la prĂ©sidente sortante Ellen Johnson Sirleaf (2005-2017).

CondamnĂ© par la justice internationale Ă 50 ans de prison, il purge sa peine en Grande-Bretagne pour crimes contre l’humanitĂ© et crimes de guerre perpĂ©trĂ©s en Sierra Leone voisine.

Sénateur depuis 2014 de la province la plus peuplée du Liberia, George Weah avait choisi comme colistière Jewel Howard-Taylor, ex-femme de Charles Taylor.

Mais tous deux affirment ne pas entretenir de lien avec l’ancien prĂ©sident.

Près de trois dĂ©cennies après le dĂ©but d’une guerre civile particulièrement atroce –250.000 morts entre 1989 et 2003– le Liberia s’apprĂŞte Ă vivre une transition en douceur, la première passation de pouvoir entre deux prĂ©sidents Ă©lus depuis 1994.

Mme Sirleaf a déjà signé un décret établissant une « équipe de transition », composée de plusieurs ministres, pour organiser un « transfert ordonné du pouvoir » à son successeur, qui prêtera serment le 22 janvier.

– ‘Valises trop lourdes’ –

Pour le quotidien libĂ©rien Frontpage Africa, la soif de changement, après 12 annĂ©es au pouvoir d’Ellen Johnson Sirleaf et de Joseph Boakai explique la victoire de Weah.

« Son principal adversaire emportait avec lui des valises trop chargées », explique vendredi le journal. « Aux yeux de beaucoup, le népotisme, la corruption, la gabegie et un système éducatif défaillant ont plombé le bilan du gouvernement, avec comme conséquence une économie en récession », analyse FrontPage Africa.

« Cette transition est cruciale. Si le Liberia la rĂ©ussit, ce sera une victoire pour lui, pour l’Afrique de l’Ouest et pour l’Afrique en gĂ©nĂ©ral », avait dĂ©clarĂ© le jour de l’Ă©lection l’ancien prĂ©sident du Nigeria, Goodluck Jonathan, venu en observateur.