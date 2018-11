Cameroun : Lady Ponce mariée, présente enfin son « médecin » à ses fans

Amour de ma vie tu es celui qui as su faire battre mon coeur Si je ne me suis jamais mariée auparavant ,ce n’était pas sûrement par manque de prétendents. Toi tu as su choisir les mots que je voulais entendre venant d'un homme.N'écoute pas les critiques car même si j'avais épousé le milliardaire Fotso ou son fils ils auraient toujours trouvé quoi dire ; si j'avais épousé mon frère adoré le super international Samuel Eto.o ils auraient dit que nous formons un couple satanique si j'avais même épousé le pape ils auraient trouvé qu'il n'est pas suffisamment chrétien pour être mon homme. Toi je t'ai choisi et tu m'as choisi dépuis la genèse.Toi mon ange gardien , mon inspiration tu es mon homme ,mon Mari et enfin mon époux. Je ne voulais pas d’un saint, je ne voulais pas d’un ange je voulais juste un homme qui a appris à surmonter ses défauts et ses erreurs du passé, un homme qui a su se relever face à de nombreux acharnements, un homme qui à été détruit par des injustices des histoires , inventées et fabriquées par ses semblables pour l'anéantir et le détruire.Tu as été accepté par mes enfants du premier coup et mon coeur a finit par fondre face à une telle connection. Les humains croient tout connaître sur la vie des autres mais Dieu seul a le monopole et lui seul connaît l’avenir.Tu es mon Roméo et je suis ta Juliette. Je ne suis pas matérialiste et je ne l'ai jamais été. Je veux juste un homme qui me place au dessus de tout et toi tu as su le faire. Tu as su être un bon père pour nos enfantsComment ne pas t'aimer !!!Amour laisse les anges te critiquer laisse les saints te détester . 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 c'est bizarre parce qu’ils sont toujours humains et mortels. Leurs pseudos alter ego les vrais anges sont là haut près de Dieu Et que font-t'ils encore ici sur terre avec nous? Hummm amour de ma viependant mes nombreuses nevaines j'ai juré sur la bible de ne jamais me marier par intérêts mais plutôt par amour, j’ai demandé à l'éternel de m'envoyer un homme et non un saint, un pécheur avec qui je grandirais dans sa gloire et dans son amour. En tant que mortel, je reconnais par le péché originel d’être une pecheresse et non une sainte. Je t'aime Amour.Mes cher(es) Ponceurs et Ponceuses, voilà donc l'heureux élu. I l'❤ you…

