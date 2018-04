L’aÃ©roport de Douala n’a jamais Ã©tÃ© fermÃ© (officiel)

Le directeur gĂ©nĂ©ral des AĂ©roports du Cameroun (ADC), Thomas Owona Assoumou, s’est inscrit en faux, mercredi, contre la rumeur faisant Ă©tat de la fermeture de l’aĂ©roport international de Douala, situĂ© dans la mĂ©tropole Ă©conomique, par Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).Dans une mise au point parvenue Ă APA, il a battu en brèche une rumeur circulant dans certains journaux et tĂ©lĂ©visions, relayĂ©e par les rĂ©seaux sociaux faisant Ă©tat d’un audit de l’organisme international recommandant la fermeture de la plateforme aĂ©roportuaire et principale porte d’entrĂ©e du pays.

Selon Thomas Owona Assoumou, le sĂ©jour au Cameroun des Ă©missaires de l’OACI, du 18 au 27 avril, Ă Douala mais aussi dans la capitale politique, YaoundĂ©, s’inscrit dans le cadre d’un audit de suivi des actions correctives de la mission rĂ©alisĂ©e en 2015 par cet organisme.

Il s’agit donc, prĂ©cise-t-il, de la mise en pratique d’un programme de surveillance universelle des États membres, dans la mise en Ĺ“uvre des mesures de sĂ»retĂ©.

Dans son sillage, l’Association des compagnies aĂ©riennes de l’aĂ©roport international de Douala (AOC Douala) a Ă©galement Ă©voquĂ© une clameur «qui provoque de nombreux remous dans le secteur aĂ©ronautique et dans l’opinion publique», l’organisation des transporteurs prĂ©cisant que l’audit, prĂ©tendument Ă l’origine de ladite fermeture, «n’a pas encore eu lieu» et qu’il est «difficile et mensonger d’en donner dĂ©jĂ les rĂ©sultats», alors que les inspecteurs de l’OACI n’ont mĂŞme pas dĂ©butĂ© leurs constatations.

Pour l’AOC Douala, il n’y a aucune corrĂ©lation entre l’audit de l’Oaci, «prĂ©vu de longue date» et sa lettre de fĂ©vrier 2018 au gestionnaire de la plateforme, via le ministre des Transports, dans laquelle l’association des transporteurs, qui regroupe 15 compagnies aĂ©riennes, exprimait sa «prĂ©occupation» sur l’Ă©tat gĂ©nĂ©ral de l’infrastructure.

«Cet amalgame, selon le signataire de la mise au point, A. de Rodez, est prĂ©judiciable Ă l’esprit mĂŞme de cette lettre, qui visait Ă provoquer une prise de conscience et une reprise en main constructive, justement favorable Ă la bonne marche et Ă l’avenir de l’aĂ©roport de Douala.»

Cette plateforme, rappelle-t-on, avait Ă©tĂ© fermĂ©e du 1er au 21 mars 2016, puis du 11 au 18 avril 2017 pour des raisons de rĂ©habilitation des chaussĂ©es aĂ©ronautiques, premier volet d’amĂ©nagements financĂ©s Ă hauteur de 30 milliards FCFA, objet d’un prĂŞt non souverain contractĂ© auprès de l’Agence française de dĂ©veloppement (AFD).

L’aĂ©roport de Douala, selon les donnĂ©es officielles, accueille annuellement 1,5 million de passagers pour 50.000 tonnes de fret, l’Ă©volution de son trafic international restant modĂ©rĂ©e de l’ordre de 3,4%.