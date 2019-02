LafargeHolcim s’engage à construire des logements avec des briques en terre-ciment à Toumodi dans le Centre ivoirien

La société de cimenterie LafargeHolcim Côte d’Ivoire s’est engagée via sa filiale 14Trees en partenariat avec l’ONG Habitat for humanity, à construire des logements avec des briques en terre-ciment à Toumodi dans le Centre ivoirien pour des habitants de cette localité menacés par l’érosion et les crues du fleuve N’Zi, rapporte une note de cette entreprise transmis mardi à APA.Selon cette note, quinze logements seront construits dans le village de Dida-Nglossou (Toumodi) avec des briques en terre-ciment (BTC) dénommés « Durabric» dans le cadre de la phase pilote de ce projet qui concernera tout le pays.

« LafargeHolcim Côte d’Ivoire via sa filiale 14Trees, l’ONG habitat for humanity et l’entreprise de construction Work ont signé fin janvier 2019 une convention de partenariat pour la construction d’habitations en blocs de terre comprimée et stabilisée au ciment», précise le communiqué, soulignant que ce projet est « une véritable réponse aux problématiques que rencontrent les populations tout en tenant compte de leur environnement».

Pour Xavier Saint Martin Tillet, le directeur général de LafargeHolcim Côte d’Ivoire, « c’est extrêmement gratifiant de prendre part à ce projet avec un sens social aussi élevé et d’autant plus gratifiant que d’innover sur une nouvelle technologie qui permette de résoudre l’équation économique et qualitative du logement abordable ».

Quant à François Perrot, le directeur général de 14Trees, il a estimé que la construction de ces 15 maisons de la phase pilote de ce projet en Côte d’Ivoire marquera le début d’une « nouvelle ère ». Selon lui, les briques de terre stabilisées au ciment sont une solution qui vient accélérer le processus de construction de l’Afrique. « Il s’agit d’une innovation durable, éprouvée, mais surtout réplicable partout», a soutenu M. Perrot.

LafargeHolcim Côte d’Ivoire, filiale du groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de construction, est le premier producteur du ciment bélier. Avec plus de 200 points de vente, LafargeHolcim assure la distribution du ciment bélier et de 400 autres références produits à travers son réseau de franchises Binastore.