L’AFD accorde une subvention de 754 millions de FCFA au GICAM

L’Agence française de dĂ©veloppement (AFD) a accordĂ© une subvention de 754,3 millions de francs CFA au Groupement interpatronal (GICAM) destinĂ©e au financement des projets d’Ă©nergies renouvelables, a appris mardi APA de sources concordantes.Ce concours financier entre dans le cadre de la rĂ©alisation du Dispositif  »sunstainable use of natural ressources an energy finance (SUNREF) » qui est un label de finance verte de l’AFD qui promeut les Ă©nergies renouvelables.

D’une durĂ©e de trois ans, ce financement, d’après le GICAM participe du renforcement du partenariat avec cette institution financière qui dĂ©veloppe depuis quelques annĂ©es, des investissements d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et d’Ă©nergies renouvelables portĂ©s par des entreprises locales.

D’après les termes de l’accord, il existe un volet technique spĂ©cifique et un programme de formation devant permettre au GICAM d’accompagner des porteurs de projets dans ce secteur de production.

Selon des sources, il s’agit d’une ligne de crĂ©dit ouverte auprès des banques locales partenaires qui participent au projet de dĂ©veloppement des Ă©nergies renouvelables et dont l’objectif vise la facilitation d’accès des entreprises aux crĂ©dits bancaires tout en renforçant les capacitĂ©s des acteurs.

Sont particulièrement Ă©ligibles, des projets d’Ă©nergies renouvelables infĂ©rieurs Ă 10 MV.