L’AFD promet à Conakry 130 millions d’euros en 2019

Le Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana a reçu en audience, mercredi à Conakry, la Directrice Afrique de l’Agence française de Développement (AFD), Rima Le Coguic qui a promis à la Guinée 130 millions d’euros d’investissements en 2019.Selon Rima Le Coguic, Directrice Afrique de l’AFD, « l’objectif de notre présence en Guinée consiste à discuter avec le président Alpha Condé et son Premier ministre, des différentes activités que mènent l’AFD et des perspectives dans le cadre de l’appui que notre institution apporte à la Guinée. La France accorde déjà 500 millions d’euros pour appuyer la mise en œuvre du PNDES et évolue sur trois secteurs à savoir l’éducation, l’agriculture, les infrastructures, l’énergie et l’hydraulique ».

« Pour 2019, a-t-elle ajouté, nous allons investir 130 millions d’euros en Guinée ».

De son côté, le Premier ministre guinéen, Ibrahima Kassory Fofana s’est réjoui d’apprendre que « l’Agence Française de Développement compte décaisser, courant 2019, près de 130 millions d’euros qui seront investi dans les secteurs de la formation professionnelle, de l’éducation, de l’énergie et de l’hydraulique principalement ».