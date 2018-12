L’AFD soutient le Plan d’actions prioritaires du Sénégal

Le Directeur général de l’Agence française de développement (AFD), Rémy Rioux, a réaffirmé la volonté de l’institution qu’il dirige de soutenir le prochain Plan d’actions prioritaires (PAP) II du Sénégal, rapporte un communiqué du ministère sénégalais de l’Economie, des Finances et du Plan, parvenu ce jeudi à APA.M. Rioux s’adressait, mercredi à Paris, au ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, Amadou Ba, qui séjourne dans la capitale française dans le cadre de la préparation du Groupe Consultatif pour le financement du PAP II (2019-2023) du Plan Sénégal Emergent (PSE) prévu les 17 et 18 décembre 2018.

Le document signale, par ailleurs, que la coopération économique et financière franco-sénégalaise s’est traduite, sur la première phase du PAP (2014-2018) du PSE, par la concrétisation à hauteur de 1 000 milliards de FCFA des engagements financiers de la France au précédent groupe consultatif où la coopération française s’était engagée pour 282 milliards FCFA, soit un taux de concrétisation de 355%.