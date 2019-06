L’affaire « Bédié appelle à la haine de l’étranger » continue de faire la Une des journaux ivoiriens

L’affaire « Bédié appelle à la haine de l’étranger » continue de faire la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, mercredi, sur l’ensemble du territoire national, au lendemain de la conférence de presse du porte-parole du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) après celle du secrétariat exécutif du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, ex-allié à la coalition au pouvoir) qui a été précédée par la déclaration-condamnation du Gouvernement.Grave incitation à la haine contre les étrangers : « Adjoumani déshabille le père de l’ivoirité », barre en Une Le Rassemblement qui se demande si Bédié est « encore le disciple d’Houphouët ». « Pourquoi dénie-t-il aux autres, leurs origines ? (…) Peut-il encore présider le prix Houphouët ? », s’interroge le porte-parole principal du RHDP dans ce journal.

Appel à la xénophobie du président du PDCI : Adjoumani déshabille « totalement », Bédié, commente à son tour Le Mandat. « Ses appels à la haine sont constitutifs d’infraction (…) Son neveu est l’un des plus grands pourvoyeurs d’orpailleurs clandestins », enfonce M. Adjoumani en Une de ce quotidien.

Ce qui fait dire à L’Expression que Bédié est pris dans son propre piège suite à son engagement pour le retour en force de l’ivoirité et du tribalisme. « Bédié tombe sous le coup du code pénal » parce que « ses paroles sont dangereuses et nuisibles pour la cohésion sociale et la paix », rapporte de son côté Le Patriote en attribuant ces propos au ministre Adjoumani.

« Les déclarations de Bédié ne constituent pas une faute politique », fait remarquer par contre un juriste et analyste politique dans les colonnes de Le Sursaut, là où dans L’Inter un autre juriste explique si « on peut arrêter Bédié ». Ce qui fait écrire à Notre Voie que le RHDP est dans tous ses états après la charge de Bédié et du PDCI.

Présidentielle 2020/ Aveuglé par ses ambitions, comment Bédié met en péril la vie des planteurs baoulé, croit savoir pour sa part Le Jour Plus. « Tout ceci montre que Bédié est conscient que le PDCI ne peut pas gagner », répond dans L’Intelligent d’Abidjan, le porte-parole adjoint du RHDP, Mamadou Touré.