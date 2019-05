L’affaire Thione Seck en vedette dans la presse sénégalaise

Les journaux sénégalais, reçus vendredi à APA, traitent essentiellement de l’affaire des faux billets de banque impliquant le célèbre chanteur Thione Ballago Seck qui a finalement été relaxé hier jeudi par le Tribunal correctionnel de Dakar.« Le juge remet Thione sur scène », indique Le Quotidien. Ce journal fait savoir que « la procédure (est) annulée à cause de la non-application du règlement 5 de l’Uemoa (Union économique et monétaire ouest africaine) ».

Selon ce règlement, précise Sud Quotidien, « toute personne interpellée doit se faire assister par un avocat pendant l’enquête ». Or, rapporte ce journal, le lead vocal du Raam Daan n’en a pas bénéficié « lors de son interrogatoire à la section de recherches de la Gendarmerie nationale ».

Pour Thione Seck cité par Le Quotidien, « la vérité a triomphé, mais le mal est déjà fait ». Dans EnQuête, cet artiste déclare : « J’ai toujours dit que je n’ai jamais fait de faux billets. Je ne sais pas comment on fait des faux billets ».

Poursuivant dans les colonnes de ce journal, le père du chanteur Wally Seck renseigne qu’on lui a « pris 85 millions F CFA, (qu’on a) sali (s)on nom et (qu’il a) été retenu en prison pendant 8 mois pour rien. (Ce qui a) bousillé (s)a santé ».

A en croire Vox Populi, « Thione Seck jubile », avant de soutenir qu’« un faiseur de faux billets n’aura jamais le visage que Dieu (lui) a donné ».

La relaxe de Thione Seck pose un débat : celui de l’application de ce règlement communautaire. EnQuête se demande « à quel juge se fier ? » En effet, rappelle ce journal, « les juges (Malick) Lamotte, (Magatte) Diop et (Demba) Kandji ont rendu trois décisions différentes concernant cette disposition de l’Uemoa dans les affaires Khalifa Sall (ex-maire de Dakar toujours détenu) et Thione Seck ».

Dans l’affaire de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, les conseils de Khalifa Sall avaient invoqué le règlement 5 de l’Uemoa pour obtenir la nullité de la procédure mais le juge Lamotte leur avait opposé un non catégorique.

Dans EnQuête, un avocat s’est prononcé sous le couvert de l’anonymat : « On a vraiment intérêt à ce qu’il y ait une harmonisation de la jurisprudence sur cette question. Tantôt c’est jaune, tantôt c’est bleu. Ce n’est pas rassurant pour les justiciables ». Et ce journal en conclut qu’il y a un « imbroglio judiciaire ».

Interviewé par Sud Quotidien, Me Bamba Cissé, avocat de Thione Seck et membre du pool d’avocats de Khalifa Sall, estime qu’on ne peut pas parler de « faille judiciaire » encore moins de « justice à deux vitesses ». Selon lui, il s’agit tout simplement « d’une différence d’appréciation et c’est courant dans la justice ».

Toutefois, note L’Observateur, « le procureur (Seydina Omar Diallo) ne lâche pas Thione ». En effet, devant l’impossibilité de rouvrir l’enquête du fait de la prescription de l’action publique, le parquet « a automatiquement interjeté appel ». C’est dire que l’affaire Thione Seck n’a pas encore livré son verdict.

L’affaire des faux billets de banque remonte à 2015. Thione Seck avait, dans un premier temps, purgé huit mois de prison avant de bénéficier d’une liberté provisoire dans l’attente de son procès, tenu finalement le 10 mai et conclu sur un réquisitoire du procureur le condamnant à deux ans de prison dont huit mois ferme.

En sports, Stades informe que l’équipe nationale des moins de 20 ans du Sénégal a réalisé « une fracassante entrée en matière » dans la Coupe du monde de la catégorie qui se joue en Pologne avec sa victoire contre Tahiti sur le score de trois buts à zéro. De son côté, Record affirme que c’est «1 match (avec) 3 records ».

En effet, l’ouverture du score d’Amadou Sagna, intervenu après seulement 10 secondes de jeu, est « le but le plus rapide de l’histoire de la Coupe du monde U20 », fait remarquer ce quotidien sportif. Par ailleurs, l’ailier des Lionceaux, en inscrivant « le premier triplé dans l’histoire de la Coupe du monde U20 », est aussi devenu « le premier joueur sénégalais auteur d’un triplé dans une phase finale de Coupe du monde ».

Pour leur deuxième match dans cette compétition, les poulains du coach Youssoupha Dabo seront opposés à la Colombie dimanche prochain à 16 heures GMT.