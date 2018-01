L’Afrique centrale est dans une situation économique et financière « favorable » (UMAC)

La situation Ă©conomique et financière «demeure dĂ©favorable» dans la sous-rĂ©gion, avec «une croissance nulle» dĂ©coulant de la contraction du secteur pĂ©trolier, selon une note publiĂ©e vendredi par le ComitĂ© ministĂ©riel de l’Union monĂ©taire de l’Afrique centrale (UMAC).Au lendemain de sa session ordinaire, tenue le 22 dĂ©cembre Ă YaoundĂ©, elle constate que la rĂ©gion, en 2017, a enregistrĂ© un taux d’inflation de 0,6% ainsi qu’une amĂ©lioration des soldes budgĂ©taires et extĂ©rieurs, le taux de couverture extĂ©rieure de la monnaie devant s’Ă©tablir Ă 58,8% en fin d’exercice.

Le ComitĂ©, se fĂ©licitant des mesures prises et des progrès significatifs rĂ©alisĂ©s, tant par les Etats membres, les institutions communautaires que par les partenaires techniques et financiers, a saluĂ© le redressement progressif des agrĂ©gats macroĂ©conomiques de la sous-rĂ©gion, avec des perspectives d’une reprise de la croissance envisagĂ©e en 2,8% en 2018.

Il relève aussi, pour s’en fĂ©liciter, l’entrĂ©e effective en programme avec le Fonds monĂ©taire international (FMI) de 4 pays (Cameroun, Gabon, RĂ©publique centrafricaine et Tchad), et les avancĂ©es des nĂ©gociations pour l’entrĂ©e en programme du Congo-Brazzaville et de la RĂ©publique centrafricaine.

En dĂ©pit de l’impact sur les comptes publics des ajustements budgĂ©taires rĂ©alisĂ©s, le ComitĂ© ministĂ©riel de l’UMAC a recommandĂ© la mise en Ĺ“uvre concomitante des actions de relance Ă©conomique durable, pour une croissance forte et inclusive sur la base d’une Ă©conomie davantage diversifiĂ©e, tirĂ©e principalement par le secteur privĂ©.

Au plan monĂ©taire, il s’est fĂ©licitĂ© des rĂ©sultats obtenus sur la base des mesures prises pour la stabilisation suivie d’un redressement des rĂ©serves de change de la CommunautĂ© Ă©conomique et monĂ©taire de l’Afrique centrale (CEMAC), prĂ©voyant un taux de couverture de la monnaie de l’ordre de 65% en 2018 contre 58,8% un an auparavant.

Il y a de cela deux semaines, le ComitĂ© de politique monĂ©taire (CPM) de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) avait qualifiĂ© de «difficile» la situation Ă©conomique sous-rĂ©gionale, en dĂ©pit d’une fragile amorce des Ă©quilibres macroĂ©conomiques, en rapport avec des programmes triennaux appuyĂ©s par la facilitĂ© Ă©largie de crĂ©dit (FEC) dĂ©jĂ conclus avec le FMI.

Relevant «une croissance en termes rĂ©els nulle en 2017, après -0,2% en 2016», il signalait Ă©galement un taux d’inflation attendu de +0,6% au terme de 2017, un dĂ©ficit du solde budgĂ©taire, base engagements, hors dons, de l’ordre de 3,1% du produit intĂ©rieur brut (PIB), avec toutefois une amĂ©lioration des comptes extĂ©rieurs, le dĂ©ficit du compte courant revenant Ă 6,2% du PIB.

Analysant les perspectives macroĂ©conomiques sous-rĂ©gionales, ainsi que les diffĂ©rents facteurs influençant la stabilitĂ© monĂ©taire et financière au sein de la CEMAC, le CPM de la BEAC a dĂ©cidĂ© de maintenir inchangĂ©s le taux d’intĂ©rĂŞt des appels d’offres, celui de pĂ©nalitĂ© aux banques et TrĂ©sors publics, les taux d’intĂ©rĂŞts sur les placements des banques, les coefficients et le taux de rĂ©munĂ©ration des rĂ©serves obligataires.

S’agissant du nouveau dispositif d’apport de liquiditĂ© d’urgence aux Ă©tablissements de crĂ©dit sous-rĂ©gionaux, le CPM a Ă©galement adoptĂ© une dĂ©cision portant sur le cadre gĂ©nĂ©ral dudit dispositif afin de permettre aux Ă©tablissements jugĂ©s «solvables» de faire face aux tensions temporaires de liquiditĂ© pouvant affecter la stabilitĂ© financière.