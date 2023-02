L’Afrique du Sud accueille le Sommet des femmes de Forbes Africa

L’évènement réunira des femmes influentes du continent africain.Le compte à rebours a commencé pour le 8e Sommet de Forbes Africa Woman Leading Women (sigle anglais) qui se tiendra le 8 mars 2023 à Pretoria, en Afrique du Sud, en marge de la Journée internationale de la femme.

Selon ses organisateurs, des sujets percutants seront abordés autour du thème de cette année qui porte sur « Women 3.0 : Les icônes et les idées qui façonnent l’Afrique ».

Organisé en collaboration avec The Macallan et soutenu par Coca-Cola, le sommet 2023 se concentrera sur des sujets allant de la richesse au Web 3.0 et de l’exploitation minière aux fintech, en passant par l’agritech et la résilience climatique.

« La 8e édition du Forbes Woman Africa Leading Women est déjà en passe de devenir l’un de nos événements les plus dynamiques, car nous accueillons sur scène un illustre plateau d’orateurs », a commenté Renuka Methil, directrice de la rédaction de Forbes Africa.

Elle a ajouté : « Compte tenu des défis socio-économiques résultant de la pandémie (de Covid-19), nous avons beaucoup de choses à gérer. Ce sommet est l’espace idéal pour trouver de l’inspiration et des conseils auprès de celles qui non seulement naviguent sur ces défis, mais forgent de nouvelles voies pour notre future génération de femmes leaders ».

Parmi les orateurs du sommet, figurent Nolitha Fakude, présidente du conseil d’administration d’Anglo American en Afrique du Sud.

Une autre personne engagée dans l’autonomisation des femmes est l’Ougandaise Nataliey Bitature, cheffe du personnel et membre du conseil d’administration de Simba, qui est un groupe d’entreprises d’Afrique de l’Est couvrant divers secteurs, notamment les télécommunications, l’éducation, l’énergie et l’immobilier.

Mme Nataliey est également la fondatrice de Musana Carts, une entreprise sociale qui construit des chariots de vente de nourriture dans les rues, alimentés à l’énergie solaire et HER une plateforme de mentorat en ligne avec plus de 4000 jeunes femmes africaines. Elle a été reconnue par Forbes 30 Under 30, la Banque mondiale, la Fondation Bill & Melinda Gates et le Forum économique mondial comme cheffe d’entreprise et innovatrice.

La fondatrice et directrice générale de Mobihealth International, Dr Funmi Adewara, a également rejoint le programme des orateurs. Cette femme est passionnée par l’évolution de l’offre de soins de santé aux communautés mal desservies.