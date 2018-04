L’Afrique du Sud cÃ©lÃ¨bre Ã  nouveau « Mama » Winnie Mandela

Des milliers de Sud-Africains ont rendu mercredi dans un stade du township de Soweto un nouvel hommage populaire et Ă©mu Ă l’icĂ´ne controversĂ©e de la lutte anti-apartheid Winnie Mandela, ancienne Ă©pouse du prĂ©sident Nelson Mandela.

« Elle Ă©tait une femme extraordinaire, une mère, un soldat, une combattante (…), je pensais qu’elle vivrait pour l’Ă©ternitĂ© », a lancĂ© Ă la foule un de ses nombreux petits-enfants, Bambatha Mandela.

Incarnation avec son ex-mari, de la lutte de « libĂ©ration » de la majoritĂ© noire du pays contre la sĂ©grĂ©gation raciale, Winnie Madikizela Mandela est dĂ©cĂ©dĂ©e le 2 avril Ă l’âge de 81 ans des suites « d’une longue maladie ».

L’Afrique du Sud a dĂ©crĂ©tĂ© un deuil national jusqu’Ă samedi, date de ses funĂ©railles officielles.

Comme en rĂ©pĂ©tition de ce grand rassemblement qui sera prĂ©sidĂ© par le chef de l’État Cyril Ramaphosa, une première cĂ©rĂ©monie officielle s’est dĂ©roulĂ©e mercredi dans le stade emblĂ©matique d’Orlando, un des quartiers de Soweto.

Au contraire de la plupart de ses compagnons de lutte, la « Mère de la nation », ainsi qu’elle est surnommĂ©e, avait choisi de continuer Ă vivre dans ce township pauvre de Johannesburg, oĂą elle avait rencontrĂ© Nelson Mandela en 1957 Ă un arrĂŞt de bus.

« Elle aurait pu dĂ©mĂ©nager pour les banlieues, comme beaucoup d’entre nous, mais elle a choisi de ne pas le faire », a rappelĂ© Ă la tribune son petit-fils Bambatha.

« Je ne pense pas vouloir me lever au milieu de mes ennemis », avait-elle coutume de dire, a-t-il rappelĂ©.

– « Irremplaçable » –

Pendant les vingt-sept annĂ©es d’emprisonnement de Nelson Mandela, « Mama Winnie » est devenue l’Ă©gĂ©rie de la lutte anti-apartheid. Longtemps seule, elle a rĂ©sistĂ© aux persĂ©cutions du rĂ©gime, gardes Ă vue, assignations Ă rĂ©sidence ou agressions.

Sa photo, main dans la main avec Nelson lors de sa sortie du pénitencier de Robben Island en 1990, a symbolisé la victoire du Congrès national africain (ANC) sur le régime blanc de Pretoria.

« Je me souviens d’elle. J’Ă©tais lĂ en 1974 quand elle venait dans les Ă©coles et nous disait qu’il fallait manifester », a racontĂ© Ă l’AFP un des spectateurs, Lilian Motgung, venu en voisin du quartier de Zakariyya Park. « Pour nous, elle Ă©tait une hĂ©roĂŻne ».

« Je ne sais pas oĂą va aller l’Afrique du Sud sans elle, personne ne pourra la remplacer », s’est inquiĂ©tĂ© un prĂŞtre, John Moletsane.

Au milieu des chants et d’un ocĂ©an de drapeaux vert, jaune et noir de l’ANC, proches, militants et dirigeants politiques se sont succĂ©dĂ© Ă la tribune du stade pour cĂ©lĂ©brer sa mĂ©moire.

« Je me souviens du jour oĂą nous avons Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es », a rappelĂ© Rita Ndzanga, soulevant un tonnerre d’applaudissements.

« Longue vie Ă l’esprit de combat de Mama Winnie Madikizela-Mandela ! », « Viva Soweto! » ont repris en coeur le maĂ®tre de cĂ©rĂ©monie et les milliers de spectateurs.

Le vice-prĂ©sident sud-africain David Mabuza a conclu la cĂ©rĂ©monie par un Ă©loge grandiloquent. « Tu es le porte-drapeau de notre libĂ©ration », a-t-il soulignĂ©, « mĂŞme si nous ne te voyons plus, la forteresse noire de la dignitĂ© humaine ne pourra pas disparaĂ®tre du coeur saignant de l’Afrique ».

– « DiabolisĂ©e » –

Dans ce concert de louanges, il n’a pas Ă©tĂ© question de l’autre « Winnie », celle qui s’est attirĂ©e la rĂ©probation de certains de ses compagnons de route pour ses appels Ă la violence et les mĂ©thodes musclĂ©es de sa garde rapprochĂ©e.

En 1986, dans le township de Munsieville près de Johannesburg, elle avait lancĂ© Ă la foule un vĂ©ritable appel au meurtre en ces termes: « Ensemble, main dans la main, avec nos boĂ®tes d’allumettes et nos colliers, nous libĂ©rerons ce pays ». Une rĂ©fĂ©rence au supplice du pneu enflammĂ©.

Cinq ans plus tard, Winnie Mandela avait Ă©tĂ© reconnue coupable de complicitĂ© dans l’enlèvement d’un adolescent, Stompie Seipei, dĂ©cĂ©dĂ© ensuite. Sa condamnation Ă six ans de rĂ©clusion avait Ă©tĂ© commuĂ©e, en appel, en deux ans de prison avec sursis.

Ces derniers jours, seules quelques rares personnalitĂ©s, dont l’ancien prĂ©sident Thabo Mbeki, ont osĂ© rappelĂ© la part d’ombre de « Winnie », qui a divorcĂ© en 1996 de Nelson Mandela.

Le prĂ©sident Ramaphosa leur a rĂ©pondu mardi en dĂ©nonçant « ceux qui, Ă l’intĂ©rieur ou Ă l’extĂ©rieur de nos frontières, ont cherchĂ© Ă diaboliser son personnage ». « Elle n’a fait que servir le peuple d’Afrique du Sud », a-t-il tranchĂ©.

A son tour, la secrĂ©taire gĂ©nĂ©rale adjointe de l’ANC, Jessie Duarte, a fermement sommĂ© mercredi les critiques « de s’asseoir et de se taire ».

« Elle Ă©tait le meilleur que nous puissions avoir », a renchĂ©ri une de ses arrière-petite-filles, aussitĂ´t acclamĂ©e par le stade d’Orlando.