L’Afrique, nouvel eldorado ou mirage pour les fonds privÃ©s?

Fort taux de croissance, Ă©mergence d’une classe moyenne et marchĂ©s potentiels Ă©normes avec le boom dĂ©mographique… L’Afrique est-elle un nouvel eldorado pour les investisseurs privĂ©s, ou bien les risques sont-ils trop importants?

« L’Afrique doit et va ĂŞtre le meilleur endroit pour investir Ă l’avenir », assure le ministre de l’Ă©conomie du Ghana, Ken Ofori-Atta, rencontrĂ© par l’AFP lors du CEO Forum d’Abidjan.

Mais les données économiques sont plus contrastées et certains indicateurs sont clairement dans le rouge.

La crise pĂ©trolière ou la chute des cours du cacao ont montrĂ© la fragilitĂ© de certaines Ă©conomies, comme le Nigeria ou la CĂ´te d’Ivoire.

Parallèlement, après une période de désendettement, on note un endettement public en hausse tandis que les experts voient un différentiel grandissant entre les besoins en infrastructures et les réalisations.

Baisse avant rebond ou symptĂ´me grave? Le total des fonds d’investissements privĂ©s en Afrique (Private Equity) a baissĂ© de 4,3 milliards de dollars en 2015 Ă 2,3 en 2017.

« D’abord, +les investissements en Afrique+, cela ne veut pas dire grand-chose », tempère Laureen Kouassi Olsson, de Amethis Finance. « Il y a plusieurs Afriques! Ce n’est pas un seul pays! ».

« On a effectivement des croissances qui sont Ă©levĂ©es mais encore faut-il pouvoir faire le pari de la bonne Ă©conomie, la bonne industrie qui ne sera pas trop impactĂ©e par des changements, par le prix des commoditĂ©s (matières premières) », explique-t-elle.

L’Ă©mergence d’une classe moyenne qui « consomme et qui amortit les chocs » constitue un atout de poids.

« Tout est une question de stratĂ©gie d’investissement dans les secteurs rĂ©silients dans des Ă©conomies imparfaites », juge-t-elle, assurant qu’on peut promettre des retours sur investissement concurrentiels avec ceux proposĂ©s en Europe ou aux États-Unis.

Pour les investisseurs, il faut savoir gérer les risques.

« Les risques sĂ©curitaires ça se gère avec un surcoĂ»t. Le risques politiques c’est plus dĂ©licat. Il y a Ă la fois les changements des règles en cours de route, mais aussi la non-application des règles en vigueur », prĂ©cise Vincent Le Guennou du fonds ECP.

– Bons retours sur investissement –

« Le maĂ®tre mot, c’est la diversification », pour ne pas subir « les Ă -coups » estime-t-il. « On peut attirer des privĂ©s qui veulent diversifier leurs options et investir en Afrique ».

Amethis, ECP ainsi que la plupart des fonds d’investissement, ne mettent de l’argent dans des entreprises que sous conditions: conseils d’administration clairement identifiĂ©s et comptabilitĂ©s claires sont la règle de base.

« A partir de lĂ , on peut gĂ©rer les autres risques », rĂ©sume Mme Kouassi-Olsson.

« Évidemment, il y a des risques mais oĂą il n’y en a-t-il pas? Ce n’est pas une question d’optimisme ou de pessimisme mais de rĂ©alisme. Il faut ĂŞtre rĂ©aliste quand on investit », jugent Frederique Ekra et Charles Levy, de Bloomfield Investment.

« Qui dit risque Ă©levĂ©, dit retour sur investissement Ă©levĂ© », souligne Richard Arlove de Abax, sociĂ©tĂ© prestataire de services fiduciaires basĂ©e Ă Maurice d’oĂą opèrent la plupart des fonds.

Mais il reconnait qu’il faut savoir aussi « toucher le cĂ´tĂ© Ă©motionnel ». « Les investisseurs ne veulent pas investir Ă perte mais beaucoup recherchent des projets de dĂ©veloppement durables, des projets qui vont les toucher, qui vont changer la vie des gens. Il faut donc bien choisir ses projets pour les attirer », poursuit sa collègue Anjeelee Chinamal.

« Les levĂ©es de fonds pour investir dans des opportunitĂ©s, ça se fait, mais après il faut trouver une sortie pour dĂ©montrer que le business a Ă©tĂ© rentable », nuance Christophe Charlier, du fonds Renaissance Capital.

Problème récurrent, les projets proposés ne sont souvent pas assez importants pour intéresser les investisseurs internationaux.

« Venir investir par exemple au SĂ©nĂ©gal dans un projet de 10 millions de dollars, ça ne les intĂ©resse pas, ce n’est pas assez gros », explique M. Charlier. « C’est plus facile de lever 50 millions, 70 millions que de lever 5 ou 10. Parce que 5 ou 10, c’est le mĂŞme boulot, mais par contre le rendement n’est pas pareil ».

« Les entrepreneurs en Afrique, quand ils trouvent des financements, c’est un tel miracle », note-t-il. Pour lui, « Il faut que les États et les politiques trouvent des moyens et crĂ©ent les conditions pour que les banques investissent » dans les entreprises, et non dans le circuit financier.