L’Afrique subsaharienne: Une croissance de 3,2% attendue en 2018 (Banque mondiale)

En Afrique subsaharienne, la croissance devrait atteindre 3,2% en 2018, annonce la Banque mondiale (BM).«La croissance dans cette rĂ©gion devrait passer de 2,4 % en 2017 Ă 3,2 % en 2018. Cette accĂ©lĂ©ration dĂ©pendra toutefois du raffermissement des prix des produits de base et de la mise en Ĺ“uvre de rĂ©formes. Une baisse des prix des produits de base, une augmentation plus forte que prĂ©vu des taux d’intĂ©rĂŞt mondiaux et des mesures insuffisantes pour amĂ©liorer la dynamique de la dette pourraient freiner la croissance Ă©conomique», explique la BM dans son dernier rapport sur les perspectives de l’Ă©conomie mondiale.

La Banque mondiale prĂ©cise que la croissance en Afrique subsaharienne a enregistrĂ© un rebond Ă 2,4 % en 2017. Après un net recul Ă 1,3 % en 2016, cette progression reflète un lĂ©ger redressement des trois principales Ă©conomies de la rĂ©gion, Ă savoir l’Angola, le NigĂ©ria et l’Afrique du Sud.

Selon l’institution de Bretton Woods, l’Afrique du Sud devrait enregistrer une hausse de sa croissance Ă 1,1 % cette annĂ©e, contre 0,8 % en 2017. Le redressement devrait se confirmer grâce Ă une lĂ©gère reprise des investissements liĂ©e Ă l’amĂ©lioration de la confiance des entreprises. En revanche, l’incertitude politique qui règne dans le pays pourrait ralentir la mise en Ĺ“uvre de rĂ©formes structurelles pourtant nĂ©cessaires.

Au NigĂ©ria, elle note qu’après une hausse très modeste de 1 % en 2017, la croissance devrait bondir Ă 2,5 % en 2018. Cette rĂ©vision Ă la hausse des perspectives au NigĂ©ria se fonde sur la prĂ©vision d’une poursuite de l’augmentation de la production pĂ©trolière et de la mise en Ĺ“uvre de rĂ©formes qui doperont les autres secteurs d’activitĂ©.

Quant à elle, la croissance en Angola devrait progresser à 1,6 % cette année. Dans ce pays, la réussite de la transition politique favorise la mise en œuvre de réformes qui améliorent le climat des affaires.

«La hausse soutenue des investissements dans les pays disposant de peu de ressources naturelles va sans doute favoriser une croissance robuste en 2018. Elle devrait bondir Ă 7,2 % en CĂ´te d’Ivoire, Ă 6,9 % au SĂ©nĂ©gal, Ă 8,2 % en Éthiopie, Ă 6,8 % en Tanzanie et Ă 5,5 % au Kenya, oĂą l’inflation faiblit», indique la Banque mondiale.

Cependant, les tendances Ă long terme de l’Ă©volution dĂ©mographique et de l’investissement dans la rĂ©gion plaident pour la mise en Ĺ“uvre de rĂ©formes structurelles, indispensables pour doper la croissance au cours des dix prochaines annĂ©es.