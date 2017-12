L’Afrique Sud classÃ©e 6Ã¨me au monde pour le nombre de ses centres commerciaux

L’Afrique du Sud occupe la 6√®me place parmi les pays ayant le plus grand nombre de centres commerciaux dans le monde, a annonc√© mardi le Conseil sud-africain des centres commerciaux (SACSC).Selon l’agence de presse financi√®re en ligne ‚Äė’Fin24¬†¬Ľ, le SACSC indique qu’en termes de m√®tres carr√©s, l’Afrique du Sud est le march√© de d√©tail le plus fourni d’Afrique subsaharienne avec 88% de l’espace disponible dans la r√©gion.

Selon une √©tude r√©cente r√©alis√©e par Morgan Stanley Capital International (MSCI) Real Estate SA au nom du conseil, les centres commerciaux d’Afrique du Sud √©taient en expansion.

De nouvelles données indiquent que la taille moyenne des centres créés a régulièrement augmenté depuis les années 1990, ceux prévus entre 2017 et 2020 étant nettement plus grands que ceux créés dans les années 1990 et 2000.

Cette tendance vers de plus grands centres commerciaux pourrait s’expliquer par le fait que les promoteurs optent pour des formats plus grands afin de s’imposer dans leur zone imm√©diate et attirer une plus grande proportion de nationaux, renfor√ßant ainsi la position du centre dans la zone qu’il couvre.

En juillet 2017, le programme de développement de la vente au détail en Afrique du Sud comptait 1,9 million de mètres carrés dans 68 centres dont la majeure partie devrait être achevée en 2018.

Actuellement, 17 centres commerciaux devraient être achevés dans les prochaines semaines de 2017, selon les données.

L’offre de vente au d√©tail dans les march√©s des petites villes a encore une marge de croissance √† deux chiffres pour 2017-2020 par rapport √† la p√©riode 2010-2016.

Les provinces de Mpumalanga, Limpopo et Eastern Cape contribuent √† elles seules pour 82% de l’ensemble du programme de vente au d√©tail dans les petits march√©s, a conclu une √©tude de march√© r√©cente effectu√©e par le Conseil.

L’√©tude a not√© que malgr√© le ralentissement du d√©veloppement du commerce de d√©tail, ce march√© en Afrique du Sud s’√©tait consid√©rablement d√©velopp√© au cours des derni√®res d√©cennies pour atteindre 23,4 millions de m√®tres carr√©s √† la fin de 2016. Depuis 2010, le stock de d√©tail a connu une hausse de 17,3% en moyenne, avec 32 nouveaux centres par an, a-t-il ajout√©.

Une autre raison possible de l’augmentation de la taille des centres commerciaux pourrait √™tre la mondialisation qui a attir√© dans le pays ¬†de nombreuses marques internationales qui √©taient autrefois consid√©r√©es comme inaccessibles.