L’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique affiche un bénéfice net de 5 milliards FCFA

L’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ACA) a affiché au cours de l’exercice de 2017, un bénéfice net de 10 millions de dollars, soit environ 5 milliards FCFA, appris APA, jeudi, dans la capitale économique ivoirienne où se tient la 18ème Assemblée générale de cette institution.« Grace à ses résultats, l’ACA est maintenant en mesure de verser des dividendes pour la toute première fois », a annoncé face aux actionnaires et partenaires, son Directeur général George Otieno.

Poursuivant, M. Otieno a souligné que l’ACA vise au cours des prochaines années entre autres « à étendre sa présence dans d’autres pays, dépasser le cap des 100 millions dollars brutes, continuer à développer les investissements dans les Etats membres, générer un résultat net de 25 millions d’USD et un retour sur capital de 10% ».

La Représentante du conseil d’administration de l’ACA au cours de ces assises d’Abidjan s’est réjouie des objectifs atteints par la Direction, tout en la félicitant «pour le travail remarquable ».

«Nous avons encore des opportunités, des performances », a relevé Mme Esther Koimett, promettant que le Conseil d’administration va poursuivre ses « tâches d’examen et améliorer la performance en préservant l’intérêt de nos actionnaires ».

L’ACA a été créée en 2001 par les Etats africains dans le but de couvrir les risques de crédit et d’investissement liés à la conduite des affaires en Afrique. Elle fournit de l’assurance risque, politique, des cautions de l’assurance-crédit ainsi que l’assurance contre la violence politique, le terrorisme et le sabotage. La Côte d’Ivoire et le Bénin sont les deux Etats de l’Afrique de l’Ouest, membres de cette agence.