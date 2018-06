L’agence WARA décerne la note QSG-1 à la SGI CGF Bourse

L’agence WARA a, pour sa première notation, décerné à la Société de gestion et d’intermédiation (SGI) CGF Bourse la note QSG-1 en qualité de gestion, équivalente à cinq étoiles, a appris vendredi APA auprès de cette SGI basée à Dakar.« Sur son échelle régionale de Qualité de Gestion des sociétés de gestion et d’intermédiation (SGI), WARA assigne à CGF Bourse la notation QSG-1, soit cinq étoiles, ce qui est la note maximale pour une SGI en Afrique de l’Ouest », ont souligné les responsables de cette agence de notation.

Ils ajoutent que la perspective attachée à cette notation est stable.

Contrairement aux sociétés industrielles, commerciales ou aux banques commerciales qui sont notées sur leur solvabilité et leur capacité à rembourser les emprunts qu’elles contractent, à travers une échelle standard connue du grand public, les sociétés de finance de marché sont jugées notamment sur la qualité de service, la cohérence, la fiabilité de leurs prestations, le niveau de satisfaction de leur clientèle.

« La gouvernance de CGF Bourse est saine et son équipe de direction est robuste », note l’agence Wara. Elle ajoute que forts de deux décennies au service des marchés financiers et de la gestion de l’épargne en UEMOA, les dirigeants de CGF Bourse se prévalent d’une connaissance intime de leurs métiers et de leurs marchés.

« La stratégie de développement de la SGI, adossée à une différenciation par la qualité et l’internationalisation de l’offre, est claire, cohérente et accessible », soulignent les responsables de WARA. L’architecture opérationnelle et l’exécution technique de la SGI sont qualifiées d’exemplaires par WARA. « C’est là un facteur positif et essentiel de notation », mentionnent les dirigeants de l’agence de notation.

Selon eux, le maintien de la notation de CGF Bourse à son niveau maximal actuel dépendra, d’un certain nombre de facteurs.

C’est le cas notamment du maintien de ses exigences de qualité de service, formalisée par sa certification ISO 9001, tant au niveau de la maison-mère que de sa filiale CGF Gestion, du succès de sa stratégie de renforcement digital, modulant les contraintes imposées par la réglementation sous-régionale ou encore de la croissance du volume de ses actifs sous gestion.

Cette croissance est elle-même tributaire du succès de sa stratégie commerciale, adossée à une exigence d’internationalisation, d’innovation-produit et de diversification de ses canaux de distribution.

En revanche, l’agence WARA est d’avis qu’une détérioration de la notation de CGF Bourse serait la conséquence notamment « de l’affaiblissement de la qualité des ressources humaines, notamment au niveau du personnel d’encadrement historique de la SGI, d’une perte significative et durable de parts de marché dans l’un ou l’autre des deux métiers-coeurs de CGF Bourse (le courtage et la gestion d’actifs) ou de difficultés significatives dans l’implémentation de sa stratégie de diversification, d’innovation et de digitalisation.