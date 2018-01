L’Agenda africain sur la migration, un pilier de la coopération Sud-Sud

L’Agenda africain sur la migration doit tendre Ă faire de la migration un levier du co-dĂ©veloppement, un pilier de la CoopĂ©ration Sud-Sud et un vecteur de solidaritĂ©, a soulignĂ©, mardi Ă Rabat, le ministre des Affaires Ă©trangères et de la CoopĂ©ration internationale, Nasser Bourita.Cet Agenda suppose un changement de paradigme, une redĂ©finition de la migration, qui s’appuie sur une dĂ©marche introspective et positive ainsi qu’une volontĂ© politique rĂ©elle des Etats, qui ont tout intĂ©rĂŞt Ă ce que la migration se fasse dans la sĂ©curitĂ©, la lĂ©galitĂ©, la rĂ©gularitĂ©, l’ordre et le respect des droits humains, a prĂ©cisĂ© M. Bourita, qui s’exprimait Ă l’ouverture des travaux de la ConfĂ©rence ministĂ©rielle pour un Agenda africain sur la migration.

Le recrutement Ă©quitable des travailleurs migrants, la reconnaissance et le dĂ©veloppement des compĂ©tences, l’intĂ©gration Ă©conomique, sociale et civique des migrants, ainsi que le partage des responsabilitĂ©s en matière de gestion des frontières, de retour, de rĂ©admission, d’intĂ©gration et de rĂ©intĂ©gration, sont quelques-uns des volets majeurs de l’Agenda africain sur la migration, a fait observer le ministre.

Dans l’esprit de la Note prĂ©liminaire prĂ©sentĂ©e par le Roi Mohammed VI, lors du 29ème Sommet de l’Union Africaine, l’Agenda africain sur la migration s’articulera autour de 3 axes principaux. Il s’agit de faire de la migration en Afrique un choix et non une nĂ©cessitĂ©, de s’affranchir des idĂ©es reçues et de battre en brèche les stĂ©rĂ©otypes associĂ©s aux migrants et de forger une vision globale, intĂ©grĂ©e et holistique de la migration, centrĂ©e sur le nexus migration-dĂ©veloppement et fondĂ©e sur les droits humains des migrants, a-t-il notĂ©.

La ConfĂ©rence ministĂ©rielle pour un Agenda africain sur la migration s’inscrit dans la continuitĂ© d’un processus amorcĂ© lors du 28ème Sommet de l’UA, lorsque le Souvferain maroain a acceptĂ©, Ă la demande du prĂ©sident de la RĂ©publique de GuinĂ©e, Alpha CondĂ©, de coordonner l’action de l’UA en matière de migration, a soulignĂ© M. Bourita, rappelant qu’en juillet dernier, et conformĂ©ment Ă ce mandat panafricain, le Souverain a posĂ© les premiers jalons d’un Agenda africain sur la migration, en prĂ©sentant une note prĂ©liminaire qui dĂ©finit une « Vision pour un Agenda africain sur la Migration », lors du 29ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UA.

En plus, a-t-il indiquĂ©, une Retraite RĂ©gionale sur la Migration s’est tenue au Maroc en novembre 2017, avec pour objectif d’ĂŞtre un forum de rĂ©flexion, inclusif, consensuel et participatif, ce qui a permis de capitaliser sur les contributions des quelques 120 participants (ministres, Hauts responsables, dirigeants d’Organisations Internationales, chercheurs et autres acteurs de la sociĂ©tĂ© civile).

Dans ce sillage, M. Bourita a relevĂ© que le Maroc gage que c’est une chance pour l’Afrique que la migration soit conçue comme un vecteur de solidaritĂ©, de co-dĂ©veloppement et de coopĂ©ration Sud-Sud, assurant que cet afro-optimisme est Ă la base mĂŞme de la politique migratoire du Royaume.

L’AssemblĂ©e GĂ©nĂ©rale de l’ONU a adoptĂ© Ă l’unanimitĂ© une rĂ©solution dans laquelle le Maroc a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© pour abriter, les 10 et 11 dĂ©cembre 2018, la confĂ©rence d’adoption du Pacte Mondial pour des Migrations SĂ»res, OrdonnĂ©es et RĂ©gulières, a rappelĂ© le ministre, ajoutant que cette confĂ©rence viendra complĂ©ter les travaux du Forum Mondial sur la Migration et le DĂ©veloppement, co-prĂ©sidĂ© par le Maroc et l’Allemagne, dont le 11ème Sommet se tiendra Ă Marrakech, du 5 au 7 dĂ©cembre 2018.

Il s’agit lĂ d’une triple consĂ©cration du Royaume dans le domaine de la migration et de son rĂ´le pionnier Ă l’Ă©chelle nationale, continentale et internationale, a fait remarquer M. Bourita, soulignant que cette dĂ©signation reprĂ©sente Ă©galement une reconnaissance de l’efficacitĂ© de la politique nationale d’immigration et d’asile lancĂ©e en 2013.

Humaniste et globale, cette politique a permis la mise en place de deux phases de régularisation de migrants en situation irrégulière, a-t-il poursuivi, notant que la première phase lancée en 2014 a permis la régularisation de 25.000 migrants sur 28.000 demandes, alors que plus de 25.000 demandes ont été déposées depuis le lancement de la nouvelle campagne de régularisation en 2016.

La ConfĂ©rence ministĂ©rielle pour un Agenda africain sur la migration sest tenue, mardi Ă Rabat, avec la participation d’une vingtaine de ministres et responsables gouvernementaux africains, dont des ministres des Affaires Ă©trangères, ainsi que de reprĂ©sentants d’Organisations rĂ©gionales et internationales concernĂ©es par la question migratoire.