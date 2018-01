Laits Lactalis contaminés: la crise s’étend en Europe

La crise autour de la commercialisation de lait infantile Lactalis contaminĂ© aux salmonelles s’est Ă©tendue Ă l’Europe vendredi contraignant le groupe laitier français Ă annoncer la reprise de tous les produits issus de l’usine infectĂ©e.

En Espagne un bĂ©bĂ© ayant consommĂ© du lait contaminĂ© de Lactalis a contractĂ© la salmonellose, et un autre cas est soupçonnĂ© en Grèce, ont indiquĂ© vendredi des scientifiques de l’Institut Pasteur.

« Ce sont deux cas touchant des enfants qui ont consommĂ© le lait en question. Le cas espagnol est confirmĂ©. L’ADN le dit », a expliquĂ© Ă l’AFP François-Xavier Weill, bactĂ©riologiste de l’Institut Pasteur de Paris, confirmant une information publiĂ©e dans la revue mĂ©dicale Eurosurveillance.

« Le cas grec ne l’est pas, mais il y a des signes », a-t-il ajoutĂ©. « On ne pourra confirmer qu’il s’agit bien de la mĂŞme souche de bactĂ©rie qu’avec l’analyse ADN », laquelle est en cours, a prĂ©cisĂ© M. Weill, directeur du Centre national de rĂ©fĂ©rence salmonelles Ă l’Institut Pasteur.

L’Ă©tat de santĂ© de ces deux bĂ©bĂ©s n’a pas Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©. En France, les 35 nourrissons atteints – dont 18 qui avaient Ă©tĂ© hospitalisĂ©s – vont tous « bien », selon l’agence sanitaire SantĂ© publique France.

L’article dans Eurosurveillance, cosignĂ© par 16 scientifiques de Pasteur et SantĂ© publique France, prĂ©cise que le lait contaminĂ© de l’usine Lactalis a Ă©tĂ© exportĂ© « dans 66 pays, dont 12 de l’Union europĂ©enne ». L’AlgĂ©rie et la Chine font partie des principaux marchĂ©s concernĂ©s.

Des alertes ont Ă©tĂ© lancĂ©es dĂ©but dĂ©cembre auprès de ces pays via les systèmes d’information de l’Union europĂ©enne et de l’Organisation mondiale de la santĂ© (OMS).

– Manque de transparence –

Le gouvernement français a tapé du poing sur la table cette semaine, reprochant au leader mondial du lait des « comportements inacceptables » dans sa gestion de la crise et agitant la menace de « sanctions ».

Le très discret patron du groupe, Emmanuel Besnier, a Ă©tĂ© convoquĂ© vendredi par le ministre de l’Economie Bruno le Maire. A l’issue de la rencontre, le ministre a annoncĂ© – seul – l’Ă©largissement des produits rappelĂ©s, limitĂ© jusqu’ici Ă ceux fabriquĂ©s depuis fĂ©vrier 2017.

« Lactalis reprendra tous les produits de laits infantiles fabriqués sur le site de Craon, quelle que soit leur date de fabrication, dans tous les lieux de commercialisation », a indiqué le ministre.

Afin de mettre fin Ă l’inquiĂ©tude des familles et Ă©viter que ce scandale ne vienne Ă©prouver la « rĂ©putation » d’une filière laitière française dĂ©jĂ en crise, Bruno Le Maire a Ă©galement demandĂ© au prĂ©sident de Lactalis, « de faire preuve de davantage de transparence ».

Le patron du groupe, priĂ© par le gouvernement de s’exprimer publiquement, est arrivĂ© et reparti par une entrĂ©e dĂ©robĂ©e, Ă©vitant les camĂ©ras.

« Le prĂ©sident de Lactalis communiquera publiquement sur les causes de la contamination dès qu’elles seront Ă©tablies », a toutefois assurĂ© M. Le Maire.

Jeudi un porte-parole de Lactalis avait prĂ©sentĂ© des excuses aux parents lors d’une confĂ©rence de presse.

Le gouvernement reproche au groupe laitier d’avoir manquĂ© de transparence et tardĂ© Ă rĂ©agir après la dĂ©tection de salmonelle dans son usine de Craon, lors d’auto-contrĂ´les rĂ©alisĂ©s en aoĂ»t et novembre. Cette contamination, qui concernait seulement l’environnement du site et non les produits, n’a Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©e au public que dĂ©but dĂ©cembre.

C’est ensuite le rappel des lots de lait infantile en trois Ă©tapes en dĂ©cembre qui a semĂ© la zizanie.

Faute d’accord avec Lactalis, le ministre de l’Economie a expliquĂ© avoir dĂ» signer lui-mĂŞme le 9 dĂ©cembre un arrĂŞtĂ© demandant la suspension de la commercialisation des laits infantiles et le rappel de quelque 600 lots, soit 11.000 tonnes.

Le retrait s’est par ailleurs rĂ©vĂ©lĂ© incomplet, certains distributeurs ayant continuĂ© Ă vendre des produits potentiellement contaminĂ©s pendant encore plusieurs semaines.

Fin dĂ©cembre, le parquet de Paris a ouvert une enquĂŞte prĂ©liminaire pour « blessures involontaires », « mise en danger de la vie d’autrui », « tromperie aggravĂ©e par le danger pour la santĂ© humaine » et « inexĂ©cution d’une procĂ©dure de retrait ou de rappel d’un produit » prĂ©judiciable Ă la santĂ©.

Les salmonelloses sont des intoxications alimentaires allant de la gastroentérite bénigne à des infections plus graves. Elles sont potentiellement plus dangereuses pour les jeunes enfants, les personnes âgées ou affaiblies.

