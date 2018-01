Laits pour bébés contaminés: 83 pays concernés par un vaste rappel

L’opĂ©ration de rappel de boĂ®tes de lait pour bĂ©bĂ© produits par le Français Lactalis concerne 83 pays, a annoncĂ© le PDG du groupe Emmanuel Besnier en promettant d’indemniser toutes les familles touchĂ©es par une contamination Ă la salmonellose.

Sortant de son silence dans un long entretien au Journal du Dimanche, le premier jamais accordé à la presse par ce patron de 47 ans à la discrétion légendaire, Emmanuel Besnier défend pied à pied sa gestion de la crise, vertement critiquée ces derniers jours par le gouvernement et les consommateurs.

« A aucun moment il n’y a eu une volontĂ© de cacher les choses », assure M. Besnier, qui dirige l’entreprise familiale depuis 2000, comme son père et son grand-père avant lui.

Mais « c’est vrai, je ne suis pas d’une nature expansive. Dans une crise comme celle-lĂ , on cherche d’abord Ă agir », se justifie-t-il pour expliquer son refus de prendre la parole jusqu’ici.

A l’issue d’une rencontre vendredi avec le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, qui avait fustigĂ© une « entreprise dĂ©faillante », le groupe Lactalis a annoncĂ© la reprise de tous les lots de lait infantile produits dans l’usine incriminĂ©e de Craon (ouest), Ă©largissant encore les rappels successifs lancĂ©s depuis dĂ©but dĂ©cembre.

Emmanuel Besnier dit avoir lui-mĂŞme proposĂ© au gouvernement cette mesure qui s’Ă©tend Ă 83 pays, notamment la Chine ou l’AlgĂ©rie.

« Il faut mesurer l’ampleur de cette opĂ©ration : plus de 12  millions de boĂ®tes sont concernĂ©es »,souligne-t-il, assurant que les distributeurs n’auront plus Ă trier les produits en fonction de la date de fabrication. « Ils savent qu’il faut tout retirer des rayons ».

Trente-sept bĂ©bĂ©s ont Ă©tĂ© atteints de salmonellose en France – dont 18 avaient Ă©tĂ© hospitalisĂ©s – après avoir consommĂ© un lait ou un produit d’alimentation infantile Lactalis infectĂ©, selon un nouveau bilan au 11 janvier. Ils vont tous « bien », selon l’agence sanitaire SantĂ© publique France.

Un nourrisson a également contracté la salmonellose en Espagne et un autre cas reste à confirmer en Grèce.

« Il n’y a plus de nouveau cas depuis le 8 dĂ©cembre. Celui qui a Ă©tĂ© annoncĂ© en Espagne remonte au mois d’octobre », affirme le PDG du groupe laitier.

– Toutes les familles indemnisĂ©es –

InterrogĂ© sur les « centaines » de plaintes dĂ©posĂ©es par des parents dans toute la France, oĂą une enquĂŞte prĂ©liminaire a Ă©tĂ© ouverte pour « blessures involontaires » et « mise en danger de la vie d’autrui », M. Besnier promet de ne rien cacher.

« Il y a des plaintes, il y aura une enquĂŞte, nous collaborerons avec la justice en donnant tous les Ă©lĂ©ments qu’on nous demandera. Nous n’avons jamais pensĂ© agir autrement ».

« Nous indemniserons toutes les familles qui ont subi un préjudice », ajoute-t-il.

Le groupe s’est vu reprocher d’avoir manquĂ© de transparence et tardĂ© Ă rĂ©agir après la dĂ©tection de salmonelle dans son usine de Craon, lors d’auto-contrĂ´les rĂ©alisĂ©s en aoĂ»t et novembre. Cette contamination, qui concernait seulement l’environnement du site et non les produits, n’a Ă©tĂ© rĂ©vĂ©lĂ©e au public que dĂ©but dĂ©cembre.

C’est ensuite le rappel des lots de lait infantile en trois Ă©tapes en dĂ©cembre qui a semĂ© la zizanie. Faute d’accord avec Lactalis, le ministre de l’Economie a expliquĂ© avoir dĂ» signer lui-mĂŞme le 9 dĂ©cembre un arrĂŞtĂ© demandant la suspension de la commercialisation des laits infantiles et le rappel de quelque 600 lots, soit 11.000 tonnes.

Le retrait s’est par ailleurs rĂ©vĂ©lĂ© incomplet, certains distributeurs ayant continuĂ© Ă vendre des produits potentiellement contaminĂ©s pendant encore plusieurs semaines.

« Notre mĂ©tier, c’est de mettre des produits sains sur le marchĂ©. Si cela n’a pas Ă©tĂ© le cas, c’est notre responsabilité », reconnaĂ®t Emmanuel Besnier, ajoutant toutefois, qu’Ă son sens, « il n’y a pas eu de manquements de notre part sur les procĂ©dures ».

NĂ© d’une petite entreprise familiale, Lactalis est devenu un gĂ©ant mondial avec 246 sites de production dans 47 pays et 75.000 collaborateurs.

Comme son PDG, le groupe cultive le secret et ne publie jamais aucun chiffre financier, Ă l’exception de son chiffre d’affaires annuel de 17,3 milliards d’euros, rĂ©alisĂ© Ă 58% en Europe, 21% en AmĂ©rique, 14% en OcĂ©anie, et 7% en Afrique.