L’Albanie perd son aigle

Symbole de l’Albanie, l’aigle pourrait bientĂ´t n’y ĂŞtre aperçu que sur le drapeau national, menacĂ© d’extinction par un braconnage des rapaces illĂ©gal mais rĂ©pandu.

En bord de route nationale, Ă 30 kilomètres au nord de Tirana, Asllan propose aux automobilistes une buse variable, moyennant 7 Ă 10.000 leks (55 Ă 85 euros). L’espèce est protĂ©gĂ©e au mĂŞme titre que l’aigle royal ou les vautours.

Asllan ne s’en prĂ©occupe guère, exhibant l’animal, blessĂ© par balle Ă une aile et les serres entravĂ©es: « Ce n’est pas moi qui l’ai blessĂ©. On me l’a donnĂ© Ă vendre. Des acheteurs voudront le garder dans une cage, dans un bar ou un restaurant ». Que ce soit pour les empailler ou les garder captifs, la vente de rapaces a pignon sur rue.

Des quatre espèces de vautours autrefois prĂ©sentes en Albanie, « il n’en reste qu’une, le vautour percnoptère, avec une population aujourd’hui extrĂŞmement rĂ©duite », dit Mirjan Topi, auteur du premier guide des oiseaux d’Albanie.

La menace pèse aussi sur l’aigle royal, dont un spĂ©cimen bicĂ©phale frappe le drapeau de ce pays montagneux. Selon les spĂ©cialistes, il y en avait entre 100 et 200 couples il y a un quart de siècle dans le pays. Ce chiffre a depuis Ă©tĂ© divisĂ© par deux, « un dĂ©clin dramatique », estime Mirjan Topi.

– EmpaillĂ©s dans les bars –

« Il y a 50 ans ou mĂŞme au dĂ©but des annĂ©es 1990, on pouvait le voir Ă chaque sommet », mais aujourd’hui, « il est en voie d’extinction » en Albanie, renchĂ©rit le biologiste Taulant Bino, prĂ©sident de la sociĂ©tĂ© albanaise d’ornithologie.

A l’Ă©chelle du monde toutefois, l’aigle royal n’est pas considĂ©rĂ© comme une espèce menacĂ©e de disparition, selon la classification de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Mais en Albanie, l’endroit le plus sĂ»r pour trouver dĂ©sormais des aigles royaux, ce sont… « les bars, les restaurants ou les hĂ´tels, empaillĂ©s », rĂ©sume Mirjan Topi. Le but est « de dĂ©corer les intĂ©rieurs pour attirer les clients, au prix d’un spectacle Ă©cĹ“urant, offert en violation de la loi, en dĂ©fi Ă l’État et aux institutions », s’indigne le spĂ©cialiste.

A Orikum (sud), Petrit, la cinquantaine, qui ne veut pas donner son nom, est fier de son aigle achetĂ© 400 euros pour l’exposer dans son bar Ă cĂ´tĂ© du drapeau national et d’autres oiseaux empaillĂ©s: « C’est de plus en plus rare de trouver un aigle ». Les services de l’État ont menacĂ© de fermer son Ă©tablissement s’il continuait d’exposer son trophĂ©e, mais il n’en a cure: « Je suis prĂŞt Ă payer une amende mais je veux le garder ».

Quant Ă Edmond, 35 ans, il n’est guère gĂŞnĂ© d’ĂŞtre surpris dans les montagnes de Prenisht, Ă la frontière avec la MacĂ©doine, avec deux cadavres de buses qu’il vient d’abattre. Il refuse de donner son nom et demande Ă ne pas ĂŞtre dĂ©noncĂ©. Les oiseaux Ă©taient destinĂ©es à « dĂ©corer (son) bar pour avoir plus de clients », explique-t-il.

– Vers une loi plus dure ? –

L’interdiction de la chasse depuis 2014 a dissuadĂ© une grande partie des quelque 2 Ă 3.000 chasseurs italiens qui, selon les estimations, auraient tuĂ© plus de 150.000 oiseaux dont des centaines de prĂ©dateurs au cours de la dernière dĂ©cennie.

Mais les autoritĂ©s, sollicitĂ©es par l’AFP, reconnaissent l’insuffisance de la rĂ©pression, la lĂ©gislation ne prĂ©voyant que des sanctions administratives. Selon Ermal Halimi, spĂ©cialiste de la question au ministère du Tourisme et de l’Environnement, un durcissement est prĂ©vu avec des « peines de prison pour tout dĂ©lit qui mène Ă la disparition d’animaux protĂ©gĂ©s ».

Une autre menace, plus insidieuse, pèse sur les rapaces: les carcasses empoisonnées que les bergers déposent pour protéger leurs troupeaux des loups.

« Une seule carcasse suffit Ă tuer plusieurs rapaces prĂ©dateurs s’ils la trouvent avant le loup », explique Nexhip Hysolokaj, spĂ©cialiste de l’environnement dans la rĂ©gion d’Orikum. En mars, les cadavres de six aigles et vautours empoisonnĂ©s ont Ă©tĂ© retrouvĂ©s dans ce secteur.

Des amendes ne sont jamais dĂ©livrĂ©es pour cette technique Ă laquelle les bergers ne semblent pas prĂŞts Ă renoncer. « Ce sont les brebis qui nous nourrissent, elles font notre fiertĂ© mais le loup les massacre! On n’a pas le choix », dit Sado Xhelili, 83 ans, en surveillant son troupeau.