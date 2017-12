L’alcool et la drogue au volant, 1Ã¨re cause de mortalitÃ© sur les routes en CÃ´te d’Ivoire (Officiel)

Depuis 10 ans, l’alcool et la drogue au volant repr√©sente la premi√®re cause de mortalit√© sur les routes de C√īte d’Ivoire, a fait remarquer, jeudi, √† Bouak√© (Centre-Nord), le Directeur r√©gional (DR) des transports de Gb√™k√™, Brahima Sako.L’expert en s√©curit√© routi√®re s’exprimait lors d’une conf√©rence publique qu’il a anim√©e dans le cadre de la journ√©e de sensibilisation de l’Organisation non gouvernementale (ONG) La discipline routi√®re sur le th√®me : ¬ę les m√©faits de l’alcool et de la drogue et autres excitants dans la conduite automobile √† Bouak√© ¬Ľ. ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†¬†

Selon M. Sako, en C√īte d’Ivoire, les auteurs des accidents sont le plus souvent ‚Äė’saoul√©s¬†¬Ľ ou ‚Äė’drogu√©s¬†¬Ľ.¬†

‚Äė’L’association de la consommation de la drogue et de l’alcool repr√©sente un danger pour les usagers de la route¬†¬Ľ car de plus en plus ‚Äė’quand il y a un accident on trouve que le gars est saoul√© ou drogu√©¬†¬Ľ, a-t-il soulign√© en pr√©sence du repr√©sentant du ministre des transports, des autorit√©s locales et de quelques acteurs du secteur des transports √† Bouak√©. ¬†

‚Äė’Plus la dose de l’alcool ou de la drogue est √©lev√©e plus les effets sur l’organisme sont importants¬†¬Ľ, a-t-il indiqu√©, pr√©cisant qu’en C√īte d’Ivoire le taux requis de pr√©sence d’alcool dans le sang au volant ne doit pas d√©passer 0, 8 g sinon on s’expose √† un d√©lit.

¬†Le conf√©rencier a √©num√©r√© quelques types de drogues qui sont le plus fr√©quemment utilis√©s dans les gares routi√®res, notamment la coca√Įne, l’h√©ro√Įne, les champignons et les colles inhalant (beaucoup pris√©es √† Bouak√© selon lui).¬†

‚Äė’L’alcool et la drogue ont pour cons√©quence d’exclure le centre du cerveau qui sert √† traiter correctement les informations. Le conducteur est donc inapte quelque soit le produit qu’il a inhal√©¬†¬Ľ, a fait savoir Brahima Sako.

¬†Les effets de l’alcool et de la drogue sont, selon lui, entre autres, la somnolence, la diminution de l’attention et des r√©flexes du conducteur, des troubles de vision ainsi que la sous-estimation du danger, la mauvaise coordination dans les mouvements, et des crises de panique et de violence.