L’Algérie célèbre le Nouvel An berbère 2968, férié pour la première fois

Bonne annĂ©e 2968 ! L’AlgĂ©rie cĂ©lèbre vendredi Yennayer, le Nouvel an berbère, dĂ©crĂ©tĂ© fĂ©riĂ© pour la première fois dans un pays d’Afrique du Nord, rĂ©gion oĂą cette importante minoritĂ© revendique la reconnaissance de son identitĂ©.

Repas de fĂŞte autour d’un copieux couscous accompagnĂ© de volaille ou de brebis, chants, danses, jeux traditionnels, théâtre et parades Ă©questres sont comme chaque annĂ©e au menu des festivitĂ©s, en plus de nombreuses manifestations officielles organisĂ©es pour la première fois par les autoritĂ©s Ă travers le pays.

« Traditionnellement, nous cĂ©lĂ©brons Yennayer en famille autour d’un repas copieux Ă base de volaille, mĂ©langĂ©e Ă de la viande sĂ©chĂ©e », explique Samia Moumni, en s’affairant Ă prĂ©parer sous un petit chapiteau diverses variĂ©tĂ©s de couscous kabyles Ă Tizi-Ouzou, principale ville de Kabylie, oĂą vendredi 3.000 personnes devaient partager un repas gĂ©ant dans le stade.

Cette rĂ©gion montagneuse Ă l’est d’Alger abrite la plus importante population d’AlgĂ©rie, pays qui compte quelque 10 millions de BerbĂ©rophones, soit un quart de sa population: Kabyles, mais aussi Mozabites dans la VallĂ©e du Mzab (centre), Chaouis dans les Aurès (est) ou Touaregs (sud).

Jeudi soir, les habitants d’Ath El Kacem, village kabyle situĂ© au pied de la montagne du Djurdjura, Ă une cinquantaine de km au sud de Tizi-Ouzou, ont bravĂ© un froid glacial pour partager un « imensi n’yennayer », repas collectif fait de couscous au poulet.

Toute la soirĂ©e, des dizaines de femmes vĂŞtues de robes traditionnelles brodĂ©es aux couleurs vives, oĂą dominent le rouge et le jaune, ont confectionnĂ© le couscous, remuant, dans de grands plats de terre cuite la semoule, les mains imbibĂ©es d’huile d’olive, en chantant des chants kabyles anciens ou dĂ©clamant des poèmes louant les bienfaits de Yennayer, synonyme d’abondance.

– ‘Saveur particulière’ –

Le calendrier berbère, inspiré du calendrier julien (romain) est agraire, rythmé par les saisons et les travaux agricoles. Il a été dépoussiéré et remis en valeur par les militants de la cause berbère dans la seconde moitié du XXe siècle.

Ceux-ci ont choisi notamment l’avènement du pharaon berbère Sheshonq 1er (Chachnaq en berbère) sur le trĂ´ne d’Egypte, en 950 avant J.C., comme annĂ©e zĂ©ro du calendrier et les Berbères -ensemble de peuples autochtones d’Afrique du Nord, dont la prĂ©sence est antĂ©rieure Ă l’arabisation de la rĂ©gion- fĂŞtent donc vendredi le dĂ©but de l’annĂ©e 2968.

« Cette annĂ©e, Yennayer a une saveur particulière », se rĂ©jouit en lançant des youyous l’une des doyennes du village d’Ath El Kacem, Na Ouerdia Mohamedi.

Yennayer, depuis longtemps cĂ©lĂ©brĂ© en AlgĂ©rie, particulièrement dans les rĂ©gions berbĂ©rophones oĂą la journĂ©e Ă©tait fĂ©riĂ©e de fait, s’est vu cette annĂ©e confĂ©rer un caractère officiel par le prĂ©sident algĂ©rien Abdelaziz Bouteflika qui, le 27 dĂ©cembre, l’a dĂ©crĂ©tĂ© jour fĂ©riĂ© partout en AlgĂ©rie « pour conforter l’unitĂ© nationale ».

– ‘IdentitĂ© amazighe’ –

Cette dĂ©cision est intervenue dans la foulĂ©e de protestations dans plusieurs localitĂ©s berbĂ©rophones, notamment en Kabylie, contre le rejet d’un amendement parlementaire en faveur d’une gĂ©nĂ©ralisation de l’enseignement du tamazight, la langue berbère.

La Kabylie, rĂ©gion traditionnellement frondeuse, est Ă la pointe depuis les annĂ©es 1960 des revendications identitaires et linguistiques kabyles et plus largement berbères, longtemps niĂ©es voire rĂ©primĂ©es par l’Etat algĂ©rien, dĂ©sireux d’unir le pays autour de l’arabitĂ©.

« La dĂ©cision du prĂ©sident Bouteflika va contribuer Ă renforcer l’identitĂ© amazighe (berbère) de l’AlgĂ©rie », estime de son cĂ´tĂ© Kahina Belaidi, 20 ans, une habitante d’Ath El Kacem.

Le tamazight a Ă©tĂ© reconnu langue nationale en mars 2002 après les Ă©meutes sanglantes du « printemps noir » de 2001 qui avaient fait 126 morts en Kabylie, avant d’ĂŞtre consacrĂ©e deuxième langue officielle du pays avec l’arabe dans la Constitution adoptĂ©e en 2016.

Mercredi, le ministère de l’Intérieur a publié le premier communiqué officiel en tamazight et le gouvernement a annoncé le début de la procédure officielle pour inclure Yennayer dans les fêtes légales algériennes.

« La reconnaissance officielle de Yennayer est l’un des aboutissements du long combat pour la culture, l’identitĂ© et la langue amazighes », estime l’anthropologue Azzedine Kinzi dans le quotidien El Watan paru vendredi. « Elle ne sera plus jamais une fĂŞte de seconde zone ».

Mais pour le linguiste Salem Chaker, c’est « typiquement une mesure qui ne coĂ»te pas cher ». Cela « ne change strictement rien Ă la situation rĂ©elle du tamazight, langue et culture minoritaire et minorĂ©e », explique-t-il Ă El Watan.