Les Fennecs d’Algérie ont remporté, vendredi soir au Caire (Egypte), la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Egypte 2019), en battant les Lions du Sénégal.Le Sénégal a perdu ainsi la 2e finale de son histoire en Can, après avoir été battu en 2002 au Mali par le Cameroun aux tirs au but (TAB 3-2).