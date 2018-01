L’Allemagne et la Turquie veulent reprendre un dialogue étroit

Les chefs de la diplomatie turque et allemande ont affiché samedi leur volonté de reprendre un dialogue étroit mis à mal par une année de relations orageuses, au lendemain de la visite du président Erdogan à Paris.

Signe de cette volontĂ© d’apaisement, MevlĂĽt Cavusoglu a fait le dĂ©placement dans la ville oĂą son homologue allemand, Sigmar Gabriel, a sa circonscription, Goslar, Ă quelque 250 km Ă l’ouest de Berlin.

Ankara dĂ©ploie ses efforts pour sortir de son isolement, consĂ©cutif Ă la rĂ©pression qui a suivi le putsch manquĂ© de 2016, et de renouer un dialogue passablement dĂ©gradĂ© avec l’Union europĂ©enne.

Les pommes de discordes sont particulièrement nombreuses entre la Turquie et l’Allemagne: Berlin s’est notamment Ă©mu de l’arrestation de plusieurs de ses ressortissants en Turquie, certains ayant la double nationalitĂ©.

Ankara, de son cĂ´tĂ©, accuse l’Allemagne d’indulgence envers les sĂ©paratistes kurdes et des putschistes prĂ©sumĂ©s, et le prĂ©sident Recep Ayyip Erdogan est allĂ© jusqu’Ă accuser la chancelière de « pratiques nazies ».

Lors d’une confĂ©rence de presse commune samedi, Sigmar Gabriel s’est dit « très heureux » que le dialogue entre Berlin et Ankara, partenaires stratĂ©giques du fait de la forte minoritĂ© turque vivant en Allemagne, « revienne pas Ă pas sur une meilleure base ».

« Nous nous sommes tous deux donnĂ©s pour tâche de tout faire pour surmonter les difficultĂ©s dans les relations germano-turques », a dĂ©clarĂ© M. Gabriel, prĂ©cisant privilĂ©gier un dialogue « dans l’ouverture et le respect mutuel » mĂŞme si les deux responsables « n’ont certainement pas le mĂŞme avis sur tous les sujets ».

– ‘Pressions et menaces’ –

Ni l’Allemagne, ni la Turquie « ne cèdent devant les pressions, les menaces ou les mĂ©thodes similaires », a insistĂ© de son cĂ´tĂ© le minstre turc M. Cavusoglu. « Ce ne sont pas les bonnes mĂ©thodes, selon nous », a-t-il ajoutĂ© affirmant la nĂ©cessitĂ© de relancer la coopĂ©ration Ă©conomique entre les deux pays par « le dialogue, la comprĂ©hension mutuelle et la coopĂ©ration ».

La crise a Ă©tĂ© particulièrement dure ces derniers mois avec l’Allemagne, qui s’est Ă©levĂ©e avec vĂ©hĂ©mence contre l’arrestation en Turquie de plusieurs de ses ressortissants, certains disposant de la double nationalitĂ©.

Berlin a mis en garde l’Ă©tĂ© dernier ses touristes contre des voyages en Turquie et ses entreprises contre des investissements dans le pays. L’Allemagne a aussi gelĂ© des exportations d’armement vers ce pays pourtant alliĂ© au sein de l’OTAN.

Le gouvernement turc a envoyĂ© depuis novembre plusieurs signaux d’apaisement Ă Berlin, avec notamment la remise en libertĂ© conditionnelle ou complète de plusieurs personnes dĂ©tentrices du passeport allemand en Turquie.

Mais sept ressortissants allemands, dont 4 disposant de la double nationalité, restent actuellement emprisonnés en Turquie pour des raisons « politiques » selon Berlin.

Le sort du correspondant en Turquie du quotidien allemand Die Welt, Deniz YĂĽcel, Ă la double nationalitĂ©, en dĂ©tention depuis près d’un an et contre lequel aucun acte d’accusation n’a encore Ă©tĂ© Ă©mis, constitue une source majeure de discorde entre Berlin et Ankara.

Vendredi Ă Paris, Recep Tayyip Erdogan, qui a rencontrĂ© le prĂ©sident français Emmanuel Macron, s’en est pris aux journalistes, ces « gens qu’on considère comme des hommes de pensĂ©e ou d’idĂ©e » mais qui apportent de l’eau au moulin » des extrĂ©mistes.

– ‘Nazisme’ –

Suite Ă l’interdiction faite Ă des ministres turcs au printemps de mener campagne en Allemagne pour le rĂ©fĂ©rendum renforçant les pouvoirs du chef de l’Etat, M. Erdogan Ă©tait allĂ© jusqu’Ă accuser la chancelière Angela Merkel de « pratiques nazies »

Du coup, la chancelière a militĂ© ces derniers mois pour un arrĂŞt des nĂ©gociations d’adhĂ©sion de la Turquie avec l’UE et une rĂ©duction des aides financières Ă ce pays.

Mais sans grand succès auprès de ses partenaires, mĂŞme si le chef de l’Etat français Emmanuel Macron s’est rapprochĂ© vendredi de cette position en proposant Ă la Turquie un « partenariat » avec l’UE plutĂ´t qu’une adhĂ©sion.

En Allemagne, M. Cavusoglu a nĂ©anmoins insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© de revoir l’union douanière entre l’UE et la Turquie afin de l’Ă©largir car « c’est dans l’intĂ©rĂŞt des deux parties ».

L’Allemagne, comme ses voisins europĂ©ens, ne tiennent pas Ă rompre complètement les ponts avec un partenaire clĂ©. La Turquie est un maillon essentiel pour contenir les migrants ou lutter contre le terrorisme jihadiste.