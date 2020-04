L’Allemagne promet un soutien financier au Cameroun, 2e pays le plus touché par le Covid-19 en Afrique subsaharienne

La banque publique allemande KfW a annoncé, ce 27 avril, qu’elle fournira “sous quelques jours”, avec l’Agence française de développement (AFD), un soutien financier au Cameroun pour aider le pays à lutter contre le Covid-19.

#Cameroon 🇨🇲 has the most #COVID19 infections in Sub-Saharan Africa after South Africa. At the request of @MinsanteCMR, @AFD_en & @KfW_FZ_int (on behalf of @BMZ_Bund) within days provide financial support for laboratories, medical material 🩺 & tests.#TeamEurope pic.twitter.com/W2aNCwO3Xn

— KfW Development Bank (@KfW_FZ_int) April 27, 2020