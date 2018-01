L’ambassade américaine à Londres, pas encore inaugurée, déjà critiquée

BoudĂ©e par Donald Trump, la nouvelle ambassade des États-Unis Ă Londres est le rĂ©sultat d’un projet colossal entamĂ© il y a plus de dix ans, destinĂ© entre autres Ă amĂ©liorer l’accueil du public et la sĂ©curitĂ©.

C’est le DĂ©partement d’État amĂ©ricain qui en 2006, sous l’administration de George W. Bush, a initiĂ© l’idĂ©e de se doter d’un bâtiment « moderne, sĂ©curisĂ© et fonctionnel ».

L’ancienne ambassade Ă©tait devenue « trop encombrĂ©e », et ne rĂ©pondait pas « aux normes de sĂ©curitĂ© requises », selon les mots de Louis Susman, ancien ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni.

En octobre 2008, les autoritĂ©s amĂ©ricaines ont arrĂŞtĂ© leur choix et achetĂ© un terrain de près de deux hectares Ă Nine Elms, un quartier du sud londonien en pleine rĂ©gĂ©nĂ©ration, situĂ© non loin du Parlement mais de l’autre cĂ´tĂ© de la Tamise.

La construction du nouveau bâtiment a Ă©tĂ© confiĂ©e au cabinet d’architectes amĂ©ricain KieranTimberlake, basĂ© Ă Philadelphie.

Le rĂ©sultat est un cube de verre de douze Ă©tages, pour une surface de 54.000 mètres carrĂ©s, entourĂ© de jardins et d’un plan d’eau. Une attention particulière a Ă©tĂ© apportĂ©e aux performances Ă©nergĂ©tiques : le bâtiment est neutre en Ă©missions de carbone et auto-suffisant en eau. Il a Ă©galement Ă©tĂ© conçu pour optimiser l’Ă©clairage naturel.

La rĂ©alisation ne fait pas l’unanimitĂ©. « Ceux qui dĂ©sespèrent de voir un emblème de l’actuelle administration amĂ©ricaine le trouveront dans la nouvelle ambassade Ă Nine Elms : c’est une forteresse carrĂ© avec des douves », estime l’hebdomadaire The Economist.

Sur Twitter, Donald Trump, qui a dĂ©cidĂ© qu’il ne viendrait pas l’inaugurer le mois prochain, a affirmĂ© que l’opĂ©ration a coĂ»tĂ© 1,2 milliard de dollars. Elle a Ă©tĂ© « entièrement financĂ©e par la vente d’autres propriĂ©tĂ©s du gouvernement amĂ©ricain Ă Londres », prĂ©cise l’ambassade sur son site internet.

Le prĂ©sident amĂ©ricain a Ă©galement critiquĂ© l’emplacement de la nouvelle ambassade, dans un quartier en plein chantier, trop Ă©loignĂ© du cĹ“ur de la capitale selon lui, tandis que l’ancienne Ă©tait situĂ©e dans le quartier chic de Mayfair, Ă proximitĂ© de Hyde Park.

« C’est comme dĂ©mĂ©nager de l’Upper East Side Ă New York vers le New Jersey », a dĂ©clarĂ© au New York Times Peter Rees, l’ancien responsable de l’urbanisme pour la City de Londres.

La sécurité du bâtiment, qui ouvrira au public la semaine prochaine, a par ailleurs été renforcée.

Les architectes ont expliqué avoir dû « relever le défi de créer une sensation d’accueil, tout en répondant à des exigences spécifiques en matière de sécurité, de travail diplomatique et de durabilité environnementale ».