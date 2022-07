L’ambassadeur américain au Cameroun s’oppose à l’utilisation de la violence pour résoudre la crise anglophone

Christopher Lamora, en mission de travail à Buea les 20 et 21 juillet, en a profité pour donner son avis sur la crise socio-politique qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

« Je crois que la violence qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun depuis 2016 et qui s’accentue depuis 2017 a causé des souffrances inutiles aux populations des deux régions et qu’il y ait ou non des intérêts politiques légitimes de la part de diverses parties, la violence ne sera jamais le bon moyen de résoudre cette crise », a expliqué l’ambassadeur des États-Unis au Cameroun, Christopher Lamora.

Cette déclaration a été faite lors de sa mission de travail à Buea le 21 juillet dernier. Le voyage selon Christopher Lamora avait pour objectif d’être éclairé sur ce qui se passait dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest depuis cinq ans et demi, « J’ai besoin d’avoir une idée de ce que ressentent les gens ici sur le terrain et de prendre en compte cela dans nos conversations à venir »,a souligné le diplomate américain.

Son voyage de deux jours dans la région du Sud-Ouest lui a permis de visiter le Buea Council, l’hôpital Mutengene Baptist et l’Université de Buea.