L’Ambassadeur de France organise une randonnée cycliste au Cameroun

Placée sous le thème, « Echappées vers l’Est authentique en mémoire de Eric et Doraly Kuissi », elle se déroule du 18 au 20 février.

La destination Cameroun continue à faire rêver. Son relief, ses villages et autres charmes ne cesse de séduire. Et l’Ambassadeur de France au Cameroun n’a pas pu y résisté. Encore que, c’est l’occasion de s’imprégner de l’amitié et de l’hospitalité des populations du Cameroun.

C’est la raison pour laquelle, il a joint son Ambassade à l’initiative d’éco-tourisme, « À la découverte des villes et villages du Cameroun à vélo ». Si cela se fait à vélo, c’est d’abord parce que monsieur l’Ambassadeur est un amoureux du cyclisme.

Joint à cela, la facilité et la gaieté que procure le tourisme à vélo. Après donc les collines de l’Ouest ou encore celles du Sud, l’Ambassade et l’association Les Mariannes mettent le cap sur la région du soleil levant.

Cette échappée, 5ème du genre va se faire en mémoire du cycliste camerounais, Eric Kuissi Ngomeni. Le coureur de l’équipe nationale de cyclisme est décédé le 14 août 2021. Sa mort est survenue lors d’un accident de la circulation sur la route Edéa-Kribi alors qu’il effectuait un entraînement.

Eric Kuissi est un ancien sociétaire de la SNH Vélo club de Yaoundé. Durant sa carrière, il a participé à plusieurs compétitions telles le Tour du Cameroun, le Grand Prix Chantal Biya et la Tropicale Amissa Bongo. Il dépose définitivement son vélo à l’âge de 31 ans.

La randonnée à l’Est prévoit également de rendre un hommage à sa sœur, Doraly Kuissi. Elle est décédée deux mois plus tôt avant lui.

« L’idée était de faire quelque chose autour du vélo à la fois pour le sport et avoir un objectif social », explique Christophe Guilhou, Ambassadeur de France au Cameroun.

Durant la randonnée, il est aussi prévu un moment de communion et de partage avec la population locale. Il sera question de faire des dons de denrées alimentaires et d’organiser une campagne de soins gratuits pour les populations de l’Est. Les familles et les personnes démunies sont les plus ciblées.