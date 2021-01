Dans un communiqué de presse signé le 12 janvier 2021, l’ambassadeur du Cameroun en France dénonce l’affichage dans certains endroits de Paris et de l’île de France, des images et messages hostiles au président Paul Biya.

Une campagne d’affichage «sauvage et malveillante» se déroule depuis un mois environ dans certains endroits de Paris et de l’île de France, constate l’ambassadeur du Cameroun en France. S.E André-Magnus Ekoumou déplore qu’elle consiste à «ternir l’image de marque du Cameroun et de son chef, le président Paul Biya».

Dans un communiqué de presse signé le 12 janvier 2021, le diplomate nouvelle ment nommé accuse les partisans d’un parti politique camerounais d’être à l’origine de cette campagne. Il regrette que ces agissements se déroulent à la veille du Championnat d’Afrique des Nations de Football (CHAN) que le pays va abriter.

André-Magnus Ekoumou, invite à l’apaisement et au rassemblement, les fils et filles du Cameroun vivant à l’hexagone. Tout en les rassurant de l’amélioration du service public aux consulats de Paris et de Marseille.