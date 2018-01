L’AmÃ©rique a commencÃ© Ã  basculer en 2018 aprÃ¨s le Pacifique, l’Asie et l’Europe

Avec Rio de Janeiro, le continent amĂ©ricain a commencĂ© Ă basculer en 2018 Ă grand renfort de cĂ©lĂ©brations, comme l’ont dĂ©jĂ fait dimanche l’Australie, l’Asie et l’Europe avec nombre de spectacles pyrotechniques.

– Le Pacifique ouvre le feu –

SYDNEY a Ă©tĂ© Ă 13h00 GMT la première mĂ©gapole Ă entrer dans 2018, avec 1,5 million de personnes venues sur les bords de son emblĂ©matique baie par une belle soirĂ©e d’Ă©tĂ©, pour assister au traditionnel feu d’artifice.

Celui-ci incluait une cascade arc-en-ciel d’engins pyrotechniques tirĂ©s depuis le fameux Harbour Bridge, pour cĂ©lĂ©brer la lĂ©galisation en dĂ©cembre du mariage gay.

« C’est une manière fabuleuse de dire au revoir Ă 2017 », a dĂ©clarĂ© la maire de la première ville australienne, Clover Moore.

La sĂ©curitĂ© avait Ă©tĂ© renforcĂ©e, notamment après l’attaque Ă la voiture bĂ©lier Ă Melbourne la semaine dernière.

– Mariage collectif Ă JAKARTA –

La fĂŞte s’est ensuite dĂ©placĂ©e vers l’Asie, avec, Ă HONG KONG, un impressionnant spectacle de 10 minutes, marquĂ© avant mĂŞme les 12 coups de minuit par des apparitions d' »étoiles filantes » tirĂ©es depuis les gratte-ciel surplombant Victoria Harbour.

A JAKARTA, plusieurs centaines de couples se sont dit « oui » dans un gigantesque mariage collectif organisé par le gouvernement.

A DUBAI, le traditionnel feu d’artifice a Ă©tĂ© remplacĂ© par un spectacle laser sur Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde (828 mètres), oĂą les couleurs – vert, blanc, noir et rouge – des Emirats arabes unis ont Ă©tĂ© projetĂ©es, ainsi qu’un portrait du cheikh Zayed bin Sultan Al-Nahyandu, fondateur de la fĂ©dĂ©ration.

A ABOU DHABI, le passage Ă 2018 a Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ© avec un grand feu d’artifice.

– Europe: cĂ©lĂ©brations et sĂ©curitĂ© –

En Europe, la fête était souvent placée sous très haute surveillance.

A PARIS, plusieurs centaines de milliers de personnes se sont réunies sur les Champs-Élysées pour « enterrer 2017 » et célébrer la nouvelle année sous haute sécurité policière.

Après le compte Ă rebours, l’Arc de Triomphe s’est embrasĂ© du traditionnel feu d’artifice. Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, dont des touristes du monde entier, avaient auparavant assistĂ© Ă©merveillĂ©s Ă un spectacle son et lumière projetĂ© sur le cĂ©lèbre Arc.

Pour accĂ©der Ă la zone des festivitĂ©s, les spectateurs Ă©taient soumis Ă des fouilles, et 1.800 membres des forces de l’ordre et des agents privĂ©s Ă©taient mobilisĂ©s sur la cĂ©lèbre avenue.

A LONDRES, plus de 100.000 personnes se sont procurĂ©es un billet pour assister au feu d’artifice depuis les rives de la Tamise. Pour respecter la tradition, Big Ben a sonnĂ© les douze coups de minuit. Mais cette annĂ©e il a fallu relancer l’horloge, Ă l’arrĂŞt pour travaux.

Bien que la capitale britannique ait Ă©tĂ© la cible de 4 attentats en 2017, Scotland Yard a indiquĂ© avoir mobilisĂ© moins de policiers que l’an dernier.

A MOSCOU, les principaux boulevards et places Ă©taient dĂ©corĂ©s et un feu d’artifice a illuminĂ© 36 bâtiments de la capitale russe.

En Allemagne, les organisateurs de la grande fête de la Saint-Sylvestre à la porte de Brandebourg à BERLIN avaient prévu, dans des tentes médicales de la Croix-Rouge, des emplacements spécifiques pour la prise en charge de femmes victimes de harcèlement sexuel ou se sentant menacées.

– Souvenir tragique Ă ISTANBUL –

La fĂŞte Ă©tait placĂ©e sous surveillance maximale en Turquie, hantĂ©e par le souvenir du tragique Nouvel An 2017, oĂą un attentat avait fait 39 morts dans la plus cĂ©lèbre discothèque d’Istanbul, le Reina.

Les autoritĂ©s turques ont d’ailleurs interdit les rassemblements sur l’emblĂ©matique place Taksim d’Istanbul et dans d’autres quartiers animĂ©s.

– ‘Alerte rouge’ pour la planète –

Les dirigeants profitaient de leurs discours de voeux pour rappeler leurs prioritĂ©s, comme le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’ONU, Antonio Guterres, qui a lancĂ© « une alerte rouge » pour le monde. « Les craintes suscitĂ©es par les armes nuclĂ©aires n’ont jamais Ă©tĂ© aussi fortes depuis la fin de la guerre froide, (…) les changements climatiques sont plus rapides que nous (et) les inĂ©galitĂ©s sont toujours plus fortes », a-t-il averti.

« Nous rendons sa grandeur Ă l’AmĂ©rique, et plus rapidement que n’importe qui aurait pu croire », a twettĂ© le prĂ©sident des Etats-Unis, Donald Trump.

Le prĂ©sident chinois Xi Jinping a promis que son pays tiendrait son rĂ´le aussi bien dans le maintien de l’ordre international que dans la lutte contre le changement climatique, et fait Ă ses compatriotes la « promesse solennelle » de sortir toute la population de la pauvretĂ© d’ici 2020.

Le président russe, Vladimir Poutine, a souhaité à ses compatriotes le « changement pour le meilleur » en 2018, remerciant les Russes, qui « croient en eux-mêmes et en leur pays ».

La chancelière allemande Angela Merkel a insistĂ© sur le renforcement de la cohĂ©sion de l’Union europĂ©enne, qui sera selon elle « la question dĂ©cisive » des prochaines annĂ©es.

Le prĂ©sident français Emmanuel Macron a affichĂ© sa dĂ©termination Ă poursuivre les rĂ©formes et a appelĂ© les citoyens europĂ©ens à « dessiner un grand projet » pour l’Europe, la poursuite d’une Ă©troite collaboration avec l’Allemagne Ă©tant « une condition nĂ©cessaire Ă toute avancĂ©e europĂ©enne ». M. Macron a dĂ©clarĂ© vouloir « faire vivre » une « renaissance française ».

En Afrique, les dirigeants ont évoqué les troubles dans leurs pays.

Le prĂ©sident ivoirien Alassane Ouattara a ainsi soulignĂ©, après une annĂ©e 2017 marquĂ©e par des mutineries dans l’armĂ©e, sa volontĂ© de la transformer en une force « vĂ©ritablement rĂ©publicaine ».

En RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo, le prĂ©sident Joseph Kabila a appelĂ© à « barrer la route Ă tous ceux qui (…) seraient tentĂ©s aujourd’hui de recourir Ă la violence pour interrompre le processus dĂ©mocratique en cours et plonger le pays dans l’inconnu ». Huit personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es ce dimanche lors de la rĂ©pression de manifestations.

– AmĂ©riques: glacial Ă NEW YORK, en blanc Ă RIO –

La présence policière était aussi renforcée à NEW YORK pour les traditionnelles célébrations à Times Square, haut lieu touristique près duquel un attentat a été commis il y a trois semaines.

Deux millions de personnes se pressaient par une température glaciale inhabituelle de -10°C.

La police a mis en place un pĂ©rimètre de sĂ©curitĂ© le plus grand jamais dĂ©veloppĂ© Ă Time Square oĂą aucun sac ni mĂŞme portefeuille n’est tolĂ©rĂ©.

Plus au sud, au BrĂ©sil, c’est sur la plage de Copacabana Ă RIO DE JANEIRO que le feu d’artifice a Ă©tĂ© tirĂ© avec près de trois millions de personnes, la plupart habillĂ©es tout en blanc comme le veut la tradition.