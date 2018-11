Lancement à Abidjan de la 2è édition du festival des arts et de la culture Dan

La deuxième édition du festival des arts et de la culture Dan (un peuple de l’ouest ivoirien) dénommé « Tonkpi Nihidaley) prévue à Man (Ouest ivoirien) du 1er au 10 décembre prochain, a été lancée mercredi à Abidjan, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Environ 200.000 visiteurs sont attendus à ce festival dont l’objectif principal est de valoriser et pérenniser la culture Dan.

« Tonkpi Nihidaley renvoie à une aspiration profonde au bonheur dans le Tonkpi. En célébrant le Nihidaley, le Dan rêve au bonheur. Ce festival est envisagé comme une voie d’accès au bonheur », a expliqué Pr Mathieu Lou Bamba, le commissaire général de ce festival, lors d’une conférence de lancement.

Poursuivant, le conférencier a annoncé plusieurs innovations pour cette deuxième édition du Tonkpi Nihidaley. Au nombre de celles-ci, Pr Lou Bamba a fait savoir, entre autres, que la durée du festival passe de 5 à 10 jours, le colloque et le forum économique se dérouleront chacun sur deux jours et le pays invité cette année est la République populaire de Chine.

Par ailleurs, Pr Lou Bamba a énuméré plusieurs autres activités qui seront au menu de ce festival. Il s’agit notamment de la journée des peuples frères et alliés, le forum économique portant spécifiquement cette année sur la promotion du café des montagnes, la marche de la paix, le concours culinaire, les défilés de mode et les jeux et sports patrimoniaux.

Dans la foulée, il a souligné que ce festival a, en perspective de faire un inventaire des arts traditionnels Dan. « La culture transcende les divergences de tous genres surtout politique. C’est pour toutes ces raisons que l’aventure Tonkpi Nihidaley continue son chemin », a estimé Pr Lou Bamba.

La première édition du festival Tonkpi Nihidaley organisé du 05 au 12 décembre 2017, a enregistré plus de 100.000 festivaliers. Le Tonkpi est une région de l’ouest ivoirien forte d’une population de près d’un million d’habitants.