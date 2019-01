Lancement à Abidjan de la 3è édition du Salon de l’emballage et de la manutention

La troisième édition du salon de l’emballage et de la manutention dénommé « Afrik’Embal», l’un des plus grands rendez-vous dédié au secteur de l’emballage en Afrique de l’ouest, prévue dans la capitale économique ivoirienne du 06 au 08 juin prochain autour du thème « Emballer pour créer de la valeur», a été officiellement lancée jeudi à Abidjan par son promoteur, l’agence « Axes Marketing», a constaté APA sur place.Plus de 150 exposants et 10.000 visiteurs sont attendus à ce salon qui se veut une plateforme d’innovation et de développement du secteur de l’emballage, du conditionnement, de l’impression ainsi que de la manutention.

« L’objectif de ce salon est de mobiliser les acteurs du secteur afin qu’ils relèvent les innovations et les grandes tendances de leur milieu », a expliqué dans un point-presse, Ismaël Boga-N’Guessan, le commissaire général de ce salon relevant le poids du secteur de l’emballage et de la manutention dans l’économie ivoirienne.

« C’est un salon qui a une vocation internationale. C’est plus de 100 industriels qui vont exposer dans les secteurs les plus variés », a indiqué M. N’Guessan précisant que ces assises ont, pour cible principale, des acheteurs professionnels, des prescripteurs, des spécialistes du packaging, des dirigeants de Petites et moyennes entreprises (PME), des consommateurs, etc.

Poursuivant, le commissaire général de « Afrik’Embal» a dévoilé les grandes articulations de cette rencontre. « C’est un forum d’échanges entre des professionnels et des experts. Il y aura des rencontres B To B, des ateliers pour renforcer les capacités des acteurs et des expositions avec une centaine de stands », a-t-il souligné.

La première édition et la deuxième édition de « Afrik’Embal» se sont respectivement tenues en 2002 à Abidjan et en 2005 au Ghana.