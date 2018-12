Lancement à Abidjan de la 3è édition du Salon international des secrétaires

La Ligue ivoirienne des secrétaires (LIS), la principale organisation des secrétaires de Côte d’Ivoire, a lancé officiellement jeudi à Abidjan, la troisième édition du Salon international « Innov’Assistante» (SIIA) prévue dans la capitale économique ivoirienne du 02 au 04 mai 2019, a constaté APA sur place.Près de 5000 participants sont attendus à ce salon qui se veut une plateforme de mise à niveau professionnel des secrétaires. Cette édition organisée autour du thème, « De l’assistanat collaboratif à l’assistanat managérial» coïncide avec le quarantième anniversaire de la LIS.

« Le salon international Innov’Assistante est une plateforme de promotion et de valorisation des métiers du secrétariat, de renforcement des compétences des acteurs de ladite corporation. C’est le creuset des échanges et des partages d’expériences entre des professionnels du métier», a expliqué Catherine Assalé, la présidente de la LIS, dans une allocution lors de cette cérémonie de lancement.

Poursuivant, elle a indiqué que ce salon est un plateau de promotion pour les entreprises qui opèrent dans les secteurs d’activités liés directement ou indirectement au métier du secrétariat.

Expliquant le bien-fondé du SIIA, Mme Assalé a dit son ambition d’œuvrer pour un meilleur épanouissement de la secrétaire assistante et une meilleure adaptabilité de celle-ci aux mutations du monde professionnel.

« Notre objectif est de trouver les moyens d’aider nos jeunes sur la question de l’employabilité et à participer davantage à leur épanouissement social, culturel et économique dans nos sociétés au moyen d’emplois sérieux ou de stages», a-t-elle fait savoir lançant un « appel solennel à nos patrons pour qu’ils participent au salon en inscrivant massivement leurs secrétaires ».

Cette troisième édition du SIIA qui sera entre autres, meublée par des conférences-débats, des ateliers de formation et des expositions thématiques, sera clôturée par un dîner-gala marquant les quarante ans de l’organisation.

La Ligue ivoirienne des secrétaires ( LIS), créée en 1979, est la principale organisation des secrétaires en Côte d’Ivoire. Elle revendique plus de 16.000 membres issus des entreprises privées et de l’administration publique et a pour principale mission, la professionnalisation du métier de secrétaire.