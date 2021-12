Lancement à Abidjan de « Loh Innov », des journées de l’innovation numérique

Le Groupement des opérateurs du secteur des technologies de l’information et de la communication (GOTIC) a lancé mercredi à Abidjan la première édition des « Loh Innov », une plateforme visant à soutenir l’entreprenariat et l’inclusion numérique.

Cette première édition qui se tient du 1er au 2 décembre 2021, a été lancée officiellement à la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire, en présence d’acteurs de l’écosystème de l’économie numérique.

M. Patrick Mbengue, le président du GOTIC a précisé, en marge de la cérémonie de lancement, que « Loh Innov » est une des composantes du projet « Hebotech », visant le le développement de l’inclusion numérique en Côte d’Ivoire.

Il a souligné que cette inclusion numérique concerne les personnes à faibles niveaux de formation, l’inclusion numérique pour les jeunes qui sont professionnels dans certains métiers mais qui ne connaissent pas l’informatique.

Ces professionnels peuvent, à partir du projet de l’inclusion numérique, concevoir leurs solutions avec derrière des codes qui s’opèrent automatiquement, a indiqué le président du GOTIC, Patrick Mbengue.

C’est aussi un projet qui permet d’adresser des jeunes qui sont formés mais qui ont besoin de meilleures compétences pour adresser la transformation numérique de grands groupes qui viennent présenter leurs problématiques, notamment sur des « technologies de rupture ».

« Loh Innov » ou encore Journées de l’innovation, vise à permettre à des opérateurs d’entreprises qui vont venir rencontrer des jeunes, exposer leurs problèmes et ces jeunes vont essayer d’élaborer des solutions pour adresser leurs problèmes, a-t-il précisé.

Cela permet aux jeunes d’avoir leurs premiers marchés et des financements d’amorçage pour continuer leurs parcours entrepreneurial, a-t-il dit, ajoutant que c’est une volonté de mettre en place toutes les dispositions pour réussir le développement des startups.

Les Journées de l’innovation ont pour but la mise en œuvre du programme d’accompagnement entrepreneurial et d’inclusion numérique « Hebotech », financé par la Coopération Allemande à travers son initiative pour la promotion des PME et de l’emploi « Invest For Jobs ».

Après avoir mis en œuvre son programme d’amélioration de la résilience des entreprises technologiques face à la pandémie de la Covid-19 « Soutratech », le GOTIC initie « Hebotech », son programme d’accompagnement entrepreneurial et d’inclusion numérique.

Se Jonas, le directeur du programme Hebotech, a souligné qu’ il s’agit d’un programme national entrepreneurial et d’inclusion numérique. Il permet d’identifier des porteurs de projets et à leur donner les conseils nécessaires pour « transformer leurs idées en des succès d’affaires ».

Le représentant du directeur général de l’Agence Côte d’Ivoire PME, Paul Assandé, qui représentait également le ministre de la Promotion des PME, de l’artisanat et de la transformation du secteur informel, a salué cette initiative du GOTIC.

Il a indiqué que l’Agence Côte d’Ivoire PME met également en oeuvre des projets d’accompagnement qui ont permis aujourd’hui d’accompagner plus de 1.000 entreprises en termes de formation à la digitalisation.

Face à cette vision du gouvernement ivoirien, le Ministère Fédéral allemand de la Coopération économique et de développement (BMZ) rassemblée sous la marque « Invest for Jobs », constitue une série d’offres pour soutenir l’engagement en faveur de l’emploi en Côte d’Ivoire.

Invest for Jobs vise en termes de développement la création d’emplois, de places de formation durables et de bonnes conditions de travail, selon le directeur de ce programme à GIZ, M. Marc Levesque.

« Ce programme est lié à la création d’emplois, à la formation professionnelle de jeunes, mais aussi d’entrepreneurs, des femmes entrepreneures, de façon à créer des richesses et de l’emploi en Côte d’Ivoire », a indiqué M. Levesque.

Rassemblant des acteurs du secteur privé, du monde scientifique et du monde politique, Invest for Jobs coopère avec des entreprises, des investisseurs, des établissements d’enseignement supérieur, des écoles professionnelles, des chambres, des associations et la société civile.

Le GOTIC, en tant qu’organisation citoyenne désireuse de participer à la réduction du chômage et de ses conséquences socio-économiques, met en œuvre ce programme national d’accompagnement entrepreneurial et d’inclusion numérique dénommé Hebotech.

Le GOTIC vise la création de 1350 entreprises et 1650 emplois. Et pour mener à bien ce chantier et accélérer l’innovation, des journées de l’innovation sont organisées de façon quadrimestrielle en vue de mettre en exergue la créativité et la valorisation de solutions innovantes destinées à répondre aux attentes de l’industrie.

Ce sont deux journées entières constituées de conférences, de pitchs et de sessions B2B. Il s’agit notamment du « Business Reverse Pitch » : Des entreprises ou des investisseurs exposant leurs besoins et attentes ; leurs défis et priorités à des innovateurs en vue de collaborer.

Il y a également le concept « Elevator Pitch », qui permet à des porteurs d’idées en quête de financement de présenter leurs projets novateurs à des investisseurs. Les participants créent ainsi un réseau d’affaires qui met en relation les Startups et leurs potentiels premiers clients.

Pour cette première édition, dont le thème est « Promouvoir la digitalisation et en tirer parti : un atout pour une agriculture et une éducation de qualité en Côte d’Ivoire », des entreprises et des startups dans les secteurs de l’agriculture et de l’éducation ont été sélectionnées.