Lancement à Abidjan d’une bibliothèque numérique pour la lutte contre le SIDA

Une bibliothèque communautaire dénommée «Fo sciencer» et une plateforme ludique «End TB» dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA et la tuberculose ont été présentées, lundi à Abidjan, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Selon Dr Offia-Coulibaly Madiarra, Directrice Exécutive de l’ONG de lutte contre le SIDA, Alliance Côte d’Ivoire, «Fo sciencer» inspiré de l’argot ivoirien le «nouchi», «permettra de fournir des données et informations accessibles en un seul point en vue d’améliorer les programmes en cours et soutenir les initiatives de documentation des bonnes pratiques».

«Nous avons pu référencer plus de 4000 articles scientifiques dans le domaine du VIH et environ 260 dans le cadre de la tuberculose », a indiqué Mme Coulibaly.

Poursuivant la Directrice a fait remarquera qu’à travers cet outil, «nous voulons promouvoir la valorisation et la capitalisation de la contribution des communautaires aux réponses nationales contre le VIH/SIDA et la tuberculose ».

La Première conseillère de l’Ambassade de France en Côte d’Ivoire qui soutien ce projet, Annick Etienne Dienner, a salué la « contribution très importante des acteurs communautaires dans la lutte contre le VIH /SIDA et la tuberculose ».

«Ainsi la mise en œuvre du projet (…) permettra d’assurer une utilisation efficiente et efficace de nos communautaires », a précisé l’émissaire de l’Etat français.

Au niveau de la tutelle, le Directeur général adjoint de la santé, chargé de l’hygiène, Dr Blaise Koné a salué « une initiative novatrice qui vient en complément au programme de lutte contre le SIDA et la tuberculose financé par le Fonds mondial en Côte d’Ivoire», ajoutant que cela constitue une première dans la sous-région et même en Afrique.

La Côte d’Ivoire constitue l’un des pays les plus touchés par l‘épidémie du VIH SIDA en Afrique de l’ouest avec une prévalence moyenne de 3,7%, et concentrée dans les populations clés avec des prévalences de 11,4%, 11 ,6% et 9,5 % respectivement chez les professionnels du sexe, les hommes ayants des rapports sexuels avec d’autres hommes et les usagers de la drogue.

Au niveau de la tuberculose, elle est un problème de santé publique avec une prévalence de 215 cas pour 100 000 habitants. La Journée mondiale de lutte contre le SIDA consacrée à la sensibilisation de pour l’élimination de cette pandémie organisée tous les 1ᵉʳ décembre.