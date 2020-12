Lancement à Abidjan d’une campagne de consultations médicales gratuites visant 3 000 personnes

La Fondation Abdourahmane Cissé a lancé mardi une campagne de consultations médicales gratuites visant environ 3 000 personnes à Port-Bouët, une cité balnéaire dans le Sud d’Abidjan, en guise de « cadeau de Noël ».

Cette campagne foraine de consultations médicales gratuites, qui se déroule les 22 et 23 décembre 2020, a lieu notamment au terrain en face du centre de santé de Vridi 3, au terrain en face de la Caritas et au centre de santé de Gonzagueville.

Selon M. Abdourahmane Cissé, le fondateur et ministre ivoirien du Pétrole, de l’énergie et des énergies renouvelables, la campagne tablait initialement sur un objectif de 500 personnes minimum par centre et sur deux jours.

« Mais, déjà aujourd’hui, lorsqu’on regarde les résultats dans les différents centres, pour la première journée, nous avons quasiment atteint le chiffre de 500 », a-t-il relevé, ajoutant « nous allons sûrement nous retrouver à 1 000 ou un peu plus par centre ».

Avec cet élan, « à l’issue de cette campagne de consultation foraine, on aura forcément environ 3 000 personnes qui pourront y participer, un nombre assez important pour une première campagne que nous lançons », a-t-il estimé.

Il s’est réjoui de l’impact social par rapport à un arbre de Noël pour toute la population. Toutefois, a-t-il offert discrètement des cadeaux à près de 200 enfants malades suivis par l’hôpital général de Port-Bouët.

« Lorsque vous avez la santé, vous avez tout. C’est vraiment la base et à partir de là, vous pouvez vous projeter et en cette fin d’année, c’est notre cadeau de Noël et notre façon de dire qu’on est prêt à rentrer dans l’année 2021 en pleine santé », a-t-il justifié.

« C’est le cadeau de Noël de la Fondation Abdourahmane Cissé aux populations », a-t-il poursuivi. Durant ces deux jours, les populations auront droit à des consultations générales et le dépistage du diabète.

Au nombre des examens médicaux, il est en outre prévu le dépistage du cancer du col de l’utérus chez les femmes à partir de 25 ans et des consultations pré et post natales ainsi que le rattrapage des enfants non ou insuffisamment vaccinés.

« Lorsqu’il y a des cas de découverte de certaines pathologies de maladies, nous offrons aussi les médicaments aux populations afin qu’ elles puissent commencer à se soigner », a fait savoir M. Cissé.

« C’est un impact que nous jugeons important et je suis satisfait vu les personnes qui sont sorties », a-t-il déclaré, soulignant que ces actions viennent compléter les énormes efforts du gouvernement en matière d’actions sociales.

Au-delà de cela « il y a encore des besoins importants, c’est pourquoi j’ai décidé d’apporter ma modeste contribution et de commencer par la commune de Port-Bouët, la commune qui m’a vu naître, la commune dans laquelle j’ai grandi », a-t-il dit.

M. Cissé intervient par ailleurs dans plusieurs secteurs au profit des populations de la commune, que ce soit dans le domaine de l’éducation, de la formation, nous avons déjà mené plusieurs activités en matière de distribution de kits scolaires, de l’entrepreneuriat.

« Nous avons commencé des actions de financement de projets pour les jeunes pleins d’idées et d’initiatives », a-t-il relevé, indiquant qu’un programme d’accompagnement des jeunes est en oeuvre pour développer leurs projets.

« En cette fin d’année, j’ai beaucoup réfléchi avec des amis et des partenaires pour voir quel était le meilleur cadeau à offrir; est-ce qu’il fallait organiser un arbre de Noël… et nous avons décidé de faire un geste dans le secteur de la santé », a-t-il révélé.