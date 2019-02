Lancement à Conakry d’un nouveau bloc de l’opposition

Des opposants guinéens ont lancé, vendredi à Conakry, la Convergence de l’opposition démocratique (COD) pour « promouvoir la paix, la solidarité, l’unité nationale, la démocratie, la justice sociale, la prospérité économique et l’émancipation culturelle ».Le nouveau bloc politique de l’opposition regroupe Sidya Touré de l’Union des forces républicaines (l’UFR), Lansana Kouyaté du Parti de l’espoir pour le développement national (PEDN), Dr Ousmane Kaba du Parti des démocrates pour l’espoir (PADES), Bah Oury de l’Union des forces démocratique de Guinée/Renouveau (UFDG-Renouveau), Mohamed Lamine Kaba de Force des intègres pour la démocratie et la liberté (FIDEL) et Me Alfred Mathos de l’Union pour le progrès de la Guinée (l’UPG).

Dans une déclaration faite à la presse par le président du PADES, Dr Ousmane Kaba les leaders de la Convergence de l’opposition démocratique (COD) justifient sa création par « la bipolarisation » de la vie politique nationale par les deux grands blocs politiques du pays, à savoir la mouvance présidentielle et l’opposition républicaine dirigée par son chef de file, Cellou Dalein Diallo, un fait qui met « en péril l’unité nationale, l’esprit du multipartisme et la démocratie véritable ».

C’est pourquoi, a rapporté Dr Ousmane Kaba, les membres signataires de la charte de la COD s’engagent « à promouvoir la paix, la solidarité, l’unité nationale, la démocratie, la justice sociale, la prospérité économique et l’émancipation culturelle ».